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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений (попозиционный)
Дата публикации
01.12.2021 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69
Факс
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Адрес электронной почты
N.V.Romanova@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Наталья Валерьяновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112049Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудованияМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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