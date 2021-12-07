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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования

    Поставка лабораторного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24387-24388-24389-24391-24482

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений (попозиционный)

    Дата публикации

    01.12.2021 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Прибор_опред_t_24389.pdf

    ТЗ_Плотномер_24388.pdf

    ТЗ_Уст.опред.фракц_сост.нефти_24391.pdf

    ТЗ_вискозиметра_24482.docx

    ТЗ_Хроматограф_24387.pdf

    Форма_ТКП_24387_24388_24389_24391_24482.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.V.Romanova@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Наталья Валерьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112049Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудованияМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112049Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    46.90

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газовый хроматограф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Плотномер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аппарат для определения температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Установка определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вискозиметр Штабингера"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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