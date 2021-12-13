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    Главная / Торги / Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112057Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___183_от_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112057Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 08:0013.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112057Дата и время вскрытия заявок Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112057Подведение итогов не позднее Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112057Подведение итогов не позднее Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    9 980 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Месторождения, обслуживаемые ПАО «ПНГ» в Пермском крае.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ (акт приема-передачи). Период выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2022 г. Сроки выполнения работ по заявкам: После согласования с Подрядчиком Субподрядчик предоставляет Заказчику и Подрядчику обработанный материал, результаты интерпретации и заключения после получения всей необходимой информации в следующих объемах и в следующие сроки: а) оперативную информацию и планшеты в электронном виде через 6 часов, после окончания работ на скважине, предварительное заключение - через 8 часов; б) обработка результатов гидродинамических исследований (кривых притока и кривых восстановительных давления) через 12 часов; в) определение остаточной нефтенасыщенности по ИННК, СНГК-СL, С/О каротаж через 12 часов после окончания работ на скважине; г) определение заколонных перетоков за эксплуатационной колонной, работы по ревизии всей э/колонны: через 12 часов после окончания работ на скважине; д) отчеты (журнал) по свабированию через 2 часа, расчеты коэффициентов продуктивности через 8 часов после окончания работ на скважине; е) копию графических материалов (по форме вывода согласованных с геологической службой Заказчика) - через 12 часов после окончания работ на скважине
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Проект договора

    01.12.2021

    Техническое задание

    01.12.2021

    Закупочная документация

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115836/name/61c03aad2eb7f5.58301248

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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