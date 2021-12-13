www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
LogunovaIA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112057Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 08:0013.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112057Дата и время вскрытия заявок Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112057Подведение итогов не позднее Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112057Подведение итогов не позднее Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение субподрядных работ по геофизическим исследованиям скважин в 2021-2022 гг. на территории Пермского края с помощью магнитного скважинного интроскопа для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
9 980 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Месторождения, обслуживаемые ПАО «ПНГ» в Пермском крае.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
71.12.32.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.