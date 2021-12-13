Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ (акт приема-передачи). Период выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2022 г. Сроки выполнения работ по заявкам: После согласования с Подрядчиком Субподрядчик предоставляет Заказчику и Подрядчику обработанный материал, результаты интерпретации и заключения после получения всей необходимой информации в следующих объемах и в следующие сроки: а) оперативную информацию и планшеты в электронном виде через 6 часов, после окончания работ на скважине, предварительное заключение - через 8 часов; б) обработка результатов гидродинамических исследований (кривых притока и кривых восстановительных давления) через 12 часов; в) определение остаточной нефтенасыщенности по ИННК, СНГК-СL, С/О каротаж через 12 часов после окончания работ на скважине; г) определение заколонных перетоков за эксплуатационной колонной, работы по ревизии всей э/колонны: через 12 часов после окончания работ на скважине; д) отчеты (журнал) по свабированию через 2 часа, расчеты коэффициентов продуктивности через 8 часов после окончания работ на скважине; е) копию графических материалов (по форме вывода согласованных с геологической службой Заказчика) - через 12 часов после окончания работ на скважине