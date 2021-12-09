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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №222-2021МИ на поставку котлов газовых по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №222-2021МИ на поставку котлов газовых по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:5909.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабженияБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №222-2021МИ на поставку котлов газовых по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1_КП_.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Извещение.docx

    Протокол_222_2021МИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    kovalevavs@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КОВАЛЕВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889077Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабженияБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Начальная цена

    31 195 874,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21.2

    Производство котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108886/name/61b7568f9f2ef7.40166868

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство котлов центрального отопления"

    Кол-во: 1450.00000

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