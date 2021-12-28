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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 18:0028.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112037Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23 - Термошкаф ТНВМ55-38.60.35 (2 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612DМоскваПечать
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    Лот 9
    Лот 10
    Лот 11
    Лот 12
    Лот 13

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 11 - Комплект хомутов под столб 60*60 (4 компл.) (Анти.кор.защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2) FENSYS (7 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    2379.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    237.90

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    237.9

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 12 - Кронштейн для крепления к столбу T91A47 POLE MOUNT (5504-701) (10 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    66170.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    6617.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    6617.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 13 - Кронштейн для крепления на столб IP-видеокамер T91A67 (6 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    54997.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5499.70

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    5499.7

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 14 - Кронштейн ТАНС.41.418.000 (1.К1-1,5-1,0-НЗ-ц) (8 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    70716.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    7071.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    7071.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 15 - Лицензия на интеграцию оборудования Apollo Itrium-L-AAN (3 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    186375.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    18637.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    18637.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 16 - Муфта термоусаживаемая сечением 5х16 1П5КНТпБН-1М (4 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    9770.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    977.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    977.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 17 - Панель ограждения 3D серии CITY:HxW (высота х ширина) 2430х3005 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200мм, V- образных изгибов 4. FENSYS (9 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    39928.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 18 - Панель ограждения 3D серии CITY:HxW (высота х ширина) 430х3005 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V- образных изгибов 2 (противоподкоп) FENSYS (9 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    12536.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1253.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1253.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 19 - Патч-корд UTP PC-LPM-UTRJ45-RJ45-C5e-1M-GY. Hiperline (16 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    1677.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    167.70

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    167.7

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 20 - Розетка электрическая 220В для термошкафов IP55 Legrand 2P+E с крышкой (4 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    36512.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3651.20

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3651.2

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 21 - Розетка электрическая 220В для термошкафов IP55 Legrand 2P+E (4 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    36512.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3651.20

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Москва

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3651.2

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 22 - Столб ограждения (под насадку): профиль 60*60*2мм, L 3000 мм, под бетонирование (Антикор, защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут, без заглушки) FENSYS (6 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    9896.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    989.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    989.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112037

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 23 - Термошкаф ТНВМ55-38.60.35 (2 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    86600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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