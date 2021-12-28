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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 11 - Комплект хомутов под столб 60*60 (4 компл.) (Анти.кор.защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2) FENSYS (7 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
2379.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
237.90
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
237.9
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12 - Кронштейн для крепления к столбу T91A47 POLE MOUNT (5504-701) (10 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
66170.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6617.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
6617.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13 - Кронштейн для крепления на столб IP-видеокамер T91A67 (6 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
54997.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5499.70
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5499.7
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14 - Кронштейн ТАНС.41.418.000 (1.К1-1,5-1,0-НЗ-ц) (8 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
70716.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
7071.60
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
7071.6
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15 - Лицензия на интеграцию оборудования Apollo Itrium-L-AAN (3 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
186375.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18637.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
18637.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 16 - Муфта термоусаживаемая сечением 5х16 1П5КНТпБН-1М (4 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
9770.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
977.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
977.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 17 - Панель ограждения 3D серии CITY:HxW (высота х ширина) 2430х3005 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200мм, V- образных изгибов 4. FENSYS (9 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
39928.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 18 - Панель ограждения 3D серии CITY:HxW (высота х ширина) 430х3005 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V- образных изгибов 2 (противоподкоп) FENSYS (9 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
12536.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1253.60
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1253.6
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 19 - Патч-корд UTP PC-LPM-UTRJ45-RJ45-C5e-1M-GY. Hiperline (16 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
1677.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
167.70
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
167.7
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 20 - Розетка электрическая 220В для термошкафов IP55 Legrand 2P+E с крышкой (4 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
36512.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3651.20
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3651.2
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 21 - Розетка электрическая 220В для термошкафов IP55 Legrand 2P+E (4 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
36512.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3651.20
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Москва
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3651.2
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 22 - Столб ограждения (под насадку): профиль 60*60*2мм, L 3000 мм, под бетонирование (Антикор, защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут, без заглушки) FENSYS (6 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
9896.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
989.60
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
989.6
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 11-23. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112037
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 23 - Термошкаф ТНВМ55-38.60.35 (2 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
86600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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