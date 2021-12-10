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    Главная / Торги / 2021/115 Тендер на поставку ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

    2021/115 Тендер на поставку ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 21:0010.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/115

    Наименование закупки

    2021/115 Тендер на поставку ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТД__2021_115_из._от_07.12.2021.doc

    Приложение__1_Спецификация_ВУЗ_банк.xlsx

    Приложение__2_Спецификация_УБРиР.xlsx

    ТД__2021_115.doc

    ГП112025_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.2297829

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    loseva@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 21:00 GMT +310.12.2021 21:0010.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 21:0010.12.2021 21:0010.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112025Дата и время вскрытия заявок Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 21:0021.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112025Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112025Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТД 2021/115

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/115Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/115
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129498/name/61dc23a0d1d2c9.82759643

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Поставка ТМЦ для нужд ПАО КБ УБРиР"

    Кол-во:

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