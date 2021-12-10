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Номер извещения
ГП112025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2021/115 Тендер на поставку ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.2297829
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 21:00 GMT +310.12.2021 21:0010.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 21:0010.12.2021 21:0010.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112025Дата и время вскрытия заявок Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 21:0021.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112025Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для нужд АО БУЗ банк и ПАО КБ УБРиР на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/115
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/115Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
32
22
17
Документация лота
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