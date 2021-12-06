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Номер извещения
АП009731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1750
Факс
--
Адрес электронной почты
d.kolesnichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесниченко Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009731Дата и время окончания срока приема заявок Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009731Подведение итогов не позднее Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.
Начальная цена
1 507 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
16.23.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 11
Кол-во: 11
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 20
Кол-во: 3
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