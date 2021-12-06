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    Главная / Торги / Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.

    Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009731Дата и время окончания срока приема заявок Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009731

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__4_.docx

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021__2_.doc

    Методика_оценки.docx

    Договор_поставки_на_закупку__рамочный___1_.doc

    Форма_ТКП__17_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009731Дата и время окончания срока приема заявок Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009731Подведение итогов не позднее Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009731Подведение итогов не позднее Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка межкомнатных дверных блоков для обустройства Ковыктинское ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ, код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ.

    Начальная цена

    1 507 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    16.23.11.130

    Двери, их коробки и пороги деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь межкомнатная Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 70х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Дверь межкомнатная Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 70х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Дверь межкомнатная Тиволи глухая ПВХ цвет рустик серый 70х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Дверь межкомнатная Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 80х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Дверь межкомнатная Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 80х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Дверь межкомнатная Тиволи глухая ПВХ цвет рустик серый 90х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 7"

    "Дверь межкомнатная Тиволи глухая ПВХ цвет рустик серый 90х200 см (с замком и петлями)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Дверь 2100х1300 мм внутренняя пластиковая, двухстворчатая, глухая, ручки-защелки, врезной замок с возможностью открывания внутри без ключа, доводчик 8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Дверь противопожарная металлическая ДП-1, 880 мм, правая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Дверь противопожарная металлическая ДП-1, 880 мм, левая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Дверная коробка с порогом, наличники, доборы, ручки, защелка. Для двери межкомнатной Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 70х200 см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Дверная коробка с порогом, наличники, доборы, ручки, защелка. Для двери межкомнатной Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 80х200 см"

    Кол-во: 23

    "Позиция 13"

    "Дверная коробка с порогом, наличники, доборы, ручки, защелка. Для двери межкомнатной Тиволи остеклённая ПВХ цвет рустик серый 90х200 см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Дверь межкомнатная глухая ДПГ 70х200см."

    Кол-во: 3

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