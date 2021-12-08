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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112023
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
a.ledenev@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леденев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112023Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112023Подведение итогов не позднее Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
28.92.26.110
Документация лота
Кол-во: 1
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