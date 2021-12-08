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    Главная / Торги / Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн

    Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112023Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Экскаватор_эксплуатационной_массой_не_менее_40_тонн.7z

    Протокол_решения_ЗП_157_ГП112023__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.ledenev@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леденев Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112023Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112023Подведение итогов не позднее Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112023Подведение итогов не позднее Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тоннг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор эксплуатационной массой не менее 40 тонн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_ТКП.xlsx

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110878/name/61b99aa26ebc78.19952904

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор тяжелый эксплуатационной массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3"

    Кол-во: 1

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