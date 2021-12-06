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Номер извещения
АП009730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009730Дата и время окончания срока приема заявок Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009730Подведение итогов не позднее Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009730Подведение итогов не позднее Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».
Начальная цена
2 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.22.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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