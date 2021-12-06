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    Главная / Торги / Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».

    Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009730Дата и время окончания срока приема заявок Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП ГРЕЙФЕР.xlsx

    Договор СТНГ-ЗКП-с ОБС.doc

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Техническая часть ДЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009730Дата и время окончания срока приема заявок Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009730Подведение итогов не позднее Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009730Подведение итогов не позднее Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку грейфера с ротатором, комплектом подвески и доп. оборудованием для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027)) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    2 770 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грейфер GF-07 С ротатором и комплектом подвески для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Комплект подключения грейфера KPG-40 для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G (Состав: Кран 3-х ходовой – 2шт.; БРС – 4шт; Трубопровод с крепежом – 2шт.; РВД – 8шт.; Переходники и уплотнения – 1 к-т)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Удлинитель-перегружатель рукояти EAG-Cim-30-20 для экскаватора HITACHI ZX-330LC-5G"

    Кол-во: 1

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