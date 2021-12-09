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    Главная / Торги / Поставка газов и жидкостей технических

    Поставка газов и жидкостей технических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 06:5909.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888817Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газов и жидкостей техническихг.Ульяновск, ул. Гагарина,30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газов и жидкостей технических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__Редакция_1_.doc

    Извещение__Редакция_1_.doc

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Коммерческое_предложение__форма_1.1.___Редакция_1_.xls

    Приложение_1_Проект_договора__Редакция_1_.rar

    Приложение_2_Техническая_часть__Редакция_1_.doc

    Приложение_к_Форме_1_ТП.doc

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.doc

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газов и жидкостей технических

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888817Подведение итогов не позднее Поставка газов и жидкостей техническихг.Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов и жидкостей технических

    Начальная цена

    1 394 459,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.150

    Кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105817/name/61b1f91b7c7e06.30550371

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 4451.50000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 198 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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