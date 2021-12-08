Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оргтехники

    Поставка оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:5908.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888785Дата и время окончания срока приема заявок оргтехникаОрёлПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    01.12.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение_КО_142.doc

    2._Документация_КО_142.docx

    Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    Приложение_2__Техническая_часть_КО_142.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_КО_142.docx

    Приложение_к_Форме_1_КП_КО_142.xlsx

    Приложение_к_Форме_1_ТП_КО_142.xlsx

    Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Юридический адрес

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    Почтовый адрес

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Контактный телефон

    +7 962 481-07-70

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kachko@gro57.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Качко Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Орёл

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888785Подведение итогов не позднее оргтехникаОрёл

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оргтехника

    Начальная цена

    565 668,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Адрес местонахождения

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107144/name/61b33d4ee732e8.60062200

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080436
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (9)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    58 195 264
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО КБХА
    Запрос котировок № ГП202076
    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
    594876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 235 000
    Лоты:
    4
    Регион:
    Воронежская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:44
    Дата аукциона:
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080233
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (10)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593455
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    19 682 648
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080577
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (8)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    47 595 723
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211089678
    Поставка тонометров универсальных автоматических
    Поставка тонометров универсальных автоматических
    594882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    195 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211089645
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Димитровград)
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Димитровград)
    594689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    53 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211089649
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Барыш).
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Барыш).
    594698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    29 692
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211089673
    Аккумуляторы, элементы питания
    Аккумуляторы, элементы питания
    594885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    205 404
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить