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    Главная / Торги / 2021/116 Тендер на поставку оборудования

    2021/116 Тендер на поставку оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112021Дата и время окончания срока приема заявок Поставку оборудования (Check Point)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/116

    Наименование закупки

    2021/116 Тендер на поставку оборудования

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТД_2021_116.doc

    Приложение__2_Тех._требования.pdf

    Приложение__1_ТЗ.docx

    ГП112021_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.2297829

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    loseva@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку оборудования (Check Point)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112021Дата и время окончания срока приема заявок Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112021Дата и время вскрытия заявок Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 21:0017.12.2021 21:0017.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112021Подведение итогов не позднее Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 21:0017.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112021Подведение итогов не позднее Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку оборудования (Check Point)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТД 2021/116

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/116Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/116
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107773/name/61b6cfe56ebc73.32632906

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования (Check Point)"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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