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Номер извещения
ГП112021
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2021/116 Тендер на поставку оборудования
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.2297829
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку оборудования (Check Point)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112021Дата и время окончания срока приема заявок Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112021Дата и время вскрытия заявок Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 21:0017.12.2021 21:0017.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112021Подведение итогов не позднее Поставку оборудования (Check Point)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку оборудования (Check Point)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/116
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/116Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
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Документация лота
Кол-во: 1
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