Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_запроса_цен_2021.doc

    Договор поставки на закупку (рамочный).doc

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009729Подведение итогов не позднее Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009729Подведение итогов не позднее Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг отрезной по металлу 230х3,0х22,23 (Rhodius)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной по металлу 150х2,5х22,23 (Rhodius)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной по металлу 125х2,5х22,23 (Rhodius)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ 150х22 Р60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ 150х22 Р80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Щетка металлическая шестирядная с деревянной ручкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Борфреза твердосплавная форма F 16х25х6х70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Борфреза твердосплавная форма В 16х25х6х70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Набор шестигранников угловых экстрадлинных с шаром 9пр. 1,5-10мм LICOTA 2BP30091DPM"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Головка муфтовая ГМ-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу 4,0мм Сверло по металлу ЦХ 4,00х43х75 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу 4,0мм Сверло по металлу ЦХ 4,60х47х80 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу 5,0мм Сверло по металлу ЦХ 5,00х52х86 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Цепь для бензопилы 26RSC 67 звеньев Цепь STIHL .325"-1,6-67 (16") RSC 3639 000 0067"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Масло 2-х тактное Масло для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое ЗУБР (-30С)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Нож промышленный 25мм Нож пистолетный сегмент 25 мм металл профи ЗУБР 09175"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Лезвия для ножа 25мм 10шт Лезвия для ножа пистолетного 25 мм упаковка 10 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Карандаш разметочный Карандаш строительный 180мм двухцветный FIT 04319"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Маркер-краска белый Маркер-краска MUN HWA 4,0мм белый (12шт упак) РМ-05"

    Кол-во: 240

    "Позиция 20"

    "Маркер-краска по металлу (черный) Маркер-краска MUN HWA 4,0мм черный (12шт упак) PM-01"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Лента сигнальная 200м Лента сигнальная 75ммх200м бело-красная ЗУБР 12240-75-200"

    Кол-во: 72

    "Позиция 22"

    "Метчик М18*1,5 Метчик М18х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101034"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Метчик М20*1,5 Метчик М20х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101039"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Метчик М22*1,5 Метчик М22х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101044"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Метчикодержатель Метчикодержатель М6-М30 ВИЗ 5401005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Зубило 250*20мм Зубило скарпель 250х19 Gross 18711"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Бокорезы 160мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Зубило 300 х 26 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Маркер-краска белый 4 мм MUN HWA"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 30"

    "Маркер-краска по металлу (черный) 4 мм MUN HWA"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "Борфреза 6*18мм Н06 18М06"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Борфреза 16мм 16х25х6х65 мм сталь ВК8 С1625М06"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Комплект угольных щеток Bosch 1607000V37"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Круг отрезной 125*2,5*22 BOSCH 2608603166"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 35"

    "Круг отрезной 150*2,5*22 BOSCH 2608600382"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 36"

    "Круг отрезной 230*3,0*22,2 BOSCH 2608603168"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 37"

    "Круг лепестковый d-125мм посадка 22,2, зернистость Р30"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Круг лепестковый d-125мм Р80"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Щетка дисковая для УШМ 150мм*22мм плетеная сталь 0,5 мм STAYER 35120"

    Кол-во: 600

    "Позиция 40"

    "Щетка дисковая для УШМ 100мм витая сталь латунь MATRIX 74648"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Щетка "чашка" для УШМ 75мм плетеная сталь MATRIX 74624"

    Кол-во: 600

    "Позиция 42"

    "Щетка "чашка" для УШМ 100мм плетеная сталь MATRIX 74628"

    Кол-во: 600

    "Позиция 43"

    "Щетка "чашка" для УШМ 100мм витая латунь 74605 MATRIX"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Нож строительный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Бокорезы 140мм Бокорезы 115 мм. С маленькой фаской Knipex"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Набор сверл 10 предметов Набор сверл Bosch 2.607.019.437"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Зубило 160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Бокорезы 140мм Кривогубци 160 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кабельная стяжка 5x200 мм, белый, упаковка, 100 штук"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Комплект ВИК-Эксперт с поверкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Адаптер B48596 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Блок вертикального перемещения B-48611 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Круг отрезной по металлу А40, 150х1.6х22мм"

    Кол-во: 999

    "Позиция 54"

    "Круг отрезной по металлу A24,230х2х22мм"

    Кол-во: 904

    "Позиция 55"

    "Бур 20х1500мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Пика к отбойному молотку"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Круги отрезные про металлу 125х1,6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 58"

    "Сверло по металлу диам.4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Сверло по металлу диам.5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Сверло по металлу диам 6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Сверло по металлу диам 8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Сверло по металлу диам 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Бита крестова магнитная PH2L=50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Бита крестова магнитная PH2L=100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "Бита торцевая с хвостиком диам.6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Бита торцевая с хвостиком диам.8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Бита торцевая с хвостиком диам.10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Бита торцевая с хвостиком диам.13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Набор слесарный (кейс)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Пилка для лобзика по металлу"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.64"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.127"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.135"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Цепь (18"; 1.6 мм; 66 звеньев; 3/8") для пил Stihl-360, 361 Rezer DP-9-1,6-66"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Свеча зажигания Ngk BPR6ES"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Маркер перманентный водостойкий для надписей на металле чёрный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Маркер перманентный водостойкий для надписей на металле белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Маркер черный спиртовой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Маркер белый спиртовой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Бита PZ2 110 мм ПРАКТИКА 036-582"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Бита TORX 1/4" Т25х25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Бита TORX 1/4" Т25х50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Бита TORX 1/4" Т30х25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Бита TORX 1/4" Т30х50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Бита крестовая 1/4" PH1х50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х127"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х150"

    Кол-во: 31

    "Позиция 90"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х250"

    Кол-во: 25

    "Позиция 92"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 93"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х70"

    Кол-во: 70

    "Позиция 94"

    "Бита крестовая 1/4" PH2х90"

    Кол-во: 70

    "Позиция 95"

    "Бита крестовая 1/4" PH3х50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Бита РН 2*100мм Inforce 11-01-029"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Бита РН2/РН2 75 мм FIT 57272"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 10 мм"

    Кол-во: 76

    "Позиция 99"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 12 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 100"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 13 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 6 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 7 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Бита с шестигранной головкой 1/4" 8 мм"

    Кол-во: 96

    "Позиция 104"

    "Бокорезы Gigant 160 мм GDCP 160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Болторез 750 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Борфреза пламевидная 12х32х6х65мм тип Н сталь ВК8 Х-образная насечка диаметр хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Борфреза пламевидная 16х36х6х65мм тип Н сталь ВК8 Х-образная насечка диаметр хвостовика 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Борфреза пламевидная 6х18х6х65 мм Н06 18М06"

    Кол-во: 25

    "Позиция 109"

    "Борфреза сфероцилиндрическая 16х25х6х65 мм сталь ВК8 С1625М06"

    Кол-во: 25

    "Позиция 110"

    "Борфреза Сфероцилиндрические твердосплавные борфрезы(с закругленным торцом.) CX1225M06"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Борфреза Сфероцилиндрические твердосплавные борфрезы(с закругленным торцом.) CX1625M06"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Бур SDS Ø18 2608680289"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Бур SDS Ø25 2608586777"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Бур SDS Ø32 BOSCH 2608586793"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Бур SDS Ø40 BOSCH 2.608.586.802"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Бур SDS PLUS 10х460 BOSСH 2608680276"

    Кол-во: 80

    "Позиция 117"

    "Бур SDS PLUS 12х210 BOSСH 2608833808"

    Кол-во: 40

    "Позиция 118"

    "Бур SDS PLUS 14х260 BOSСH 2608833818"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Бур SDS PLUS 16х210 BOSСH 2608833825"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Бур SDS PLUS 6х160 BOSСH 2608833778"

    Кол-во: 150

    "Позиция 121"

    "Бур SDS PLUS 6х210 BOSСH 2608833779"

    Кол-во: 150

    "Позиция 122"

    "Бур SDS PLUS 8х210 BOSСH 708003667"

    Кол-во: 150

    "Позиция 123"

    "Бур SDS PLUS Ø22 BOSCH 2608596123"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Бур SDS МАХ 12х340 2608578602"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Бур SDS МАХ 14х340 BOSСH 2608578606"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Бур SDS МАХ 16х540 BOSСH 2608578613"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Бур по бетону SDS max 12х200/340"

    Кол-во: 14

    "Позиция 128"

    "Бур по бетону SDS max 14х200/340"

    Кол-во: 7

    "Позиция 129"

    "Бур по бетону SDS max 16х200/340"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "Головка 32, 36 под гайковерт Bosch GSD 30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Головка торцевая 1" 24 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Головка торцевая 1" 27 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Головка торцевая 1" 30 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Головка торцевая 1" 32 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Головка торцевая 1" 36 мм 6 гр длина 65 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Головка торцевая 1" 36 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Головка торцевая 1" 41 мм 6 гр длина 70 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Головка торцевая 1" 41 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Головка торцевая 1" 46 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Головка торцевая 1" 55 мм 6 гр длина 80 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Головка торцевая 12мм Энкор 20723"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Головка торцевая размер 13 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54513 54513"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Головка торцевая размер 16 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54516"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Головка торцевая размер 17 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54517"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Головка торцевая размер 22 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54522"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Диск алмазный 230х22,2 сухая резка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Диск алмазный для УШМ (150х22,2 мм) Bosch 2.608.602.198 для штрабореза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Диск лепестковый 125х22,2 зернистость Р30"

    Кол-во: 300

    "Позиция 149"

    "Диск лепестковый 125х22,2 зернистость Р60"

    Кол-во: 300

    "Позиция 150"

    "Диск пильный 190x30x1,3/2,0мм 24 зуба Грубый рез BOSCH 2 608 641 185"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Карандаш строительный графитный"

    Кол-во: 180

    "Позиция 152"

    "Карандаш строительный двухсторонний красно-синий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Клейма штамповочные Сибртех, ударные, 5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Коронка по бетону Ø82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Коронка по металлу Ø35 биметаллическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Коронка по металлу Ø38 биметаллическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Коронка по металлу Ø60 биметаллическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "КРУГ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ И НОЖЕЙ МОТОНОЖНИЦ STIHL 3/8", 0,325", Абразивный ( диаметр самого круга 140 миллиметров, а диаметр непосредственно посадки – 12 миллиметров)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ-2 (125х22.2 мм; Р40)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 160"

    "Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (125х22 мм; А 60; )"

    Кол-во: 100

    "Позиция 161"

    "Круг обдирочный d-150мм шлифовальный Bosch 2 608 603 182"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 162"

    "Круг обдирочный d-230мм шлифовальный Bosch 2 608 603 182"

    Кол-во: 109

    "Позиция 163"

    "Круг точильный 200 х 20 х 32 25А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Лезвия для ножа пистолетного 18 мм упаковка 10 шт OLFA OL-LBB-10B"

    Кол-во: 50

    "Позиция 165"

    "Метчик для внутренней резьбы М20х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Метчик М10х1,50 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Метчик М12х1,50 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Метчик М18х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101034"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Метчик М22х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101044"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Метчикодержатель М01-М12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Метчикодержатель М6-М30 5401005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Набор ВИК НДТ (с поверкой / калибровкой)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 173"

    "Набор головок 22-41 под гайковерт Bosch GSD 30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Набор звездочек SKRAB 44715"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Набор угольных щеток Bosch 1607000V37"

    Кол-во: 250

    "Позиция 176"

    "Набор угольных щеток Bosch 1607014171"

    Кол-во: 100

    "Позиция 177"

    "Набор шестигранников STANLEY 0-69-252"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Нож пистолетный 18мм"

    Кол-во: 101

    "Позиция 179"

    "Нож пистолетный 25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Пика SDS PLUS L=250мм BOSСH 2.609.390.576"

    Кол-во: 30

    "Позиция 181"

    "Пика зубило арт. 012-0503 плоская"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Пика к отбойному молотку острая П-11 усиленная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 183"

    "Пилка по дереву для эл лобзика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Пилка по металлу для эл лобзика"

    Кол-во: 15

    "Позиция 185"

    "Пилки для эл. лобзика (74 мм; хвостовик с 1 упором; чистый пропил; HCS) BOSCH 2.608.630.030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 186"

    "Полотно для ножовки 300мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 187"

    "Свело КФ по металлу 12мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Свело КФ по металлу 8,0*117мм Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Сверло корончатое 19*55 Weldon 19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Сверло корончатое 22*55 Weldon 19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Сверло корончатое 24*55 Weldon 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Сверло корончатое 26*55 Weldon 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Сверло корончатое 34*55 Weldon 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Сверло корончатое 36*55 Weldon 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Сверло корончатое 38*55 Weldon 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Сверло корончатое HSS D-12мм.L-55 mm для магнитного станка 108512"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Сверло корончатое HSS D-14мм.L-55 mm для магнитного станка 108514"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Сверло корончатое HSS D-16мм.L-55 mm для магнитного станка 108516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Сверло корончатое HSS D-18мм.L-55 mm для магнитного станка 108518"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Сверло корончатое HSS D-20мм.L-55 mm для магнитного станка 108520"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Сверло корончатое HSS D-22мм.L-55 mm для магнитного станка 108522"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Сверло корончатое по металлу 32х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550032"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Сверло корончатое по металлу 37х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550037"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Сверло корончатое по металлу 57х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Сверло КФ по металлу 4,0*75мм Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Сверло КФ по металлу 10,0*133мм Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Сверло КФ по металлу 3,5*70мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Сверло КФ по металлу 4,5*80мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Сверло КФ по металлу 4,8*86 мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 213"

    "Сверло КФ по металлу 5,0*86мм Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 214"

    "Сверло КФ по металлу 5,5*93мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Сверло КФ по металлу 6,0*93мм Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 216"

    "Сверло КФ по металлу 6,5*101мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Сверло перьевое по дереву 10 Stayer 2950-10_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Сверло перьевое по дереву 12 Stayer 2950-12_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Сверло перьевое по дереву 13 Milwaukee 4932363133"

    Кол-во: 3

    "Позиция 220"

    "Сверло перьевое по дереву 16 Stayer 2950-16_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 221"

    "Сверло перьевое по дереву 20 Stayer 2950-20_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 222"

    "Сверло перьевое по дереву 22 Stayer 2950-22_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Сверло перьевое по дереву 26 D.BOR 806260002D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Сверло по дереву спиральное диаметр 14x460 мм 2948-450-14/70122"

    Кол-во: 3

    "Позиция 225"

    "Сверло по металлу Ø7мм *109 Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Сверло по металлу с ц/х, d 4,2*75 мм Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Сверло по металлу ЦХ 10,0х87/133"

    Кол-во: 54

    "Позиция 228"

    "Сверло по металлу ЦХ 10,5х87/133"

    Кол-во: 40

    "Позиция 229"

    "Сверло по металлу ЦХ 11,0х94/142"

    Кол-во: 35

    "Позиция 230"

    "Сверло по металлу ЦХ 11,5х94/142"

    Кол-во: 35

    "Позиция 231"

    "Сверло по металлу ЦХ 12,0х101/151"

    Кол-во: 34

    "Позиция 232"

    "Сверло по металлу ЦХ 13,0х101/151"

    Кол-во: 35

    "Позиция 233"

    "Сверло по металлу ЦХ 15,0х114/169"

    Кол-во: 25

    "Позиция 234"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,0х33/61"

    Кол-во: 80

    "Позиция 235"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,2х36/65"

    Кол-во: 86

    "Позиция 236"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,5х39/70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 237"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,6х39/70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 238"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,7х39/70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 239"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,8х43/75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 240"

    "Сверло по металлу ЦХ 3,9х43/75"

    Кол-во: 60

    "Позиция 241"

    "Сверло по металлу ЦХ 4,0х43/75"

    Кол-во: 80

    "Позиция 242"

    "Сверло по металлу ЦХ 4,2х43/75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 243"

    "Сверло по металлу ЦХ 4,8х52/86"

    Кол-во: 100

    "Позиция 244"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,0х52/86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 245"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,2х52/86"

    Кол-во: 70

    "Позиция 246"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,5х57/93"

    Кол-во: 40

    "Позиция 247"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,6х57/93"

    Кол-во: 60

    "Позиция 248"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,7х57/93"

    Кол-во: 60

    "Позиция 249"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,8х57/93"

    Кол-во: 80

    "Позиция 250"

    "Сверло по металлу ЦХ 5,9х57/93"

    Кол-во: 60

    "Позиция 251"

    "Сверло по металлу ЦХ 6,0х57/93"

    Кол-во: 35

    "Позиция 252"

    "Сверло по металлу ЦХ 7,0х69/109"

    Кол-во: 60

    "Позиция 253"

    "Сверло по металлу ЦХ 8,0х75/117"

    Кол-во: 50

    "Позиция 254"

    "Сверло по металлу ЦХ 8,5х75/117"

    Кол-во: 70

    "Позиция 255"

    "Сверло по металлу ЦХ 9,0х81/125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 256"

    "Сверло по металлу ЦХ 9,5х81/125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 257"

    "Сверло по стеклу и керамике 6,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "Сверло спиральное по дереву 7 мм Энкор 19127"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Сверло ступенчатое Bosch HSS (4-20мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Сверло ф 14 х160 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Сверло ф 15 х 169 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 262"

    "Сверло ф 16 х 178 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Сверло ф 19 х 200 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 264"

    "Сверло ф 7 х 109 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Сверло ф 8 х117 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Сверло ф 8,5 х 117 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Сверло ф 9 х 125 мм по металлу Р6М5К5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Скотч упаковочный прозрачный усиленный 48 мм х 180 м 45 мкм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 269"

    "Степлер ручной тип 53 Systec под скобы 4-14 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 270"

    "Цепь для бензопилы Stihl MS260 шина 16"(40см) x 67зв x шаг .325" х толщина 1,6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Чашка алмазная 230х22,2 REDCHILI 04-230-15"

    Кол-во: 60

    "Позиция 272"

    "Щетка 5 рядов стальная с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 255

    "Позиция 273"

    "Щетка сметка СИБРТЕХ 280 мм деревянная ручка 84629"

    Кол-во: 100

    "Позиция 274"

    "Полотно 10 шт. (300 мм; 24TPI) PROFESSIONAL по металлу для ножовок STAYER 15932-S10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ ULTIMA 19мм/20м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Набор сверл ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 29615-H13 спиральный (винтовой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Набор бит Metabo 29 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Высокоточные бокорезы XURON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Припой ПОС 61 (2 мм; 200 г; трубка с канифолью) Gigant SP-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "масло трансформаторное гк (тара 20 л)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 281"

    "Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) VIRA RAGE 554002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 282"

    "Сверло по металлу со ступенчатым хвостовиком (17х184мм; HSS) PROJAHN 49170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Сверло по металлу МАСТЕР (18х191 мм; Р6М5) Зубр 4-29621-191-18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Сверло по металлу COBALT 5% (12х151х98 мм) DEWALT DT4916"

    Кол-во: 10

    "Позиция 285"

    "Сверло для металла DEWALT 10х133х84мм Extreme2 DT 5056"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "Сверло-фреза HSS-TiN (6.0x90 мм) по металлу Metabo 625150000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 287"

    "Набор сверл по металлу Impact Control (2-10 мм; 8 шт.) Bosch 2608577139"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Сверло по металлу HSS-Co 8x117 мм Dexter Pro 113-01340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Припой Сварис ПОС-61, D1 мм, катушка, с канифолью 50 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 290"

    "Абразивный диск для шлифовальной машины Р220 125мм, 5шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 291"

    "Абразивный диск для шлифовальной машины Р40 125 мм, 5 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 292"

    "Абразивный диск для шлифовальной машины Р320 125мм, 5шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 293"

    "Абразивный диск для шлифовальной машины Р40/Р80/Р120 125 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 294"

    "Абразивный диск для шлифовальной машины Р80 125мм, 5шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 295"

    "Пила по фанере DEXELL 350мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Набор для врезки замков по дереву/металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Набор пилок металлу дерево Dexter T, 10 шт., универсальный рез"

    Кол-во: 5

    "Позиция 298"

    "Набор свёрел по металлу HSS-G 19 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 299"

    "Припой Сварис ПОС-61, D1 мм, катушка, с канифолью 50 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 300"

    "Сверло по металлу YATO YT-44740 (38 мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "Сверло по металлу HSS-Co 6x117 мм Dexter Pro 113-01340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Сверло по металлу HSS-Co 8x117 мм Dexter Pro 113-01340"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) VIRA RAGE 554002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Сверло по металлу со ступенчатым хвостовиком (17х184мм; HSS) PROJAHN 49170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Сверло по металлу МАСТЕР (18х191 мм; Р6М5) Зубр 4-29621-191-18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Сверло по металлу COBALT 5% (12х151х98 мм) DEWALT DT4916"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "Сверло для металла DEWALT 10х133х84мм Extreme2 DT 5056"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Сверло-фреза HSS-TiN (6.0x90 мм) по металлу Metabo 625150000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Набор сверл по металлу Impact Control (2-10 мм; 8 шт.) Bosch 2608577139"

    Кол-во: 4

    "Позиция 310"

    "Отрезной диск d 230"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 311"

    "Отрезной диск d 150"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 312"

    "Отрезной диск d 125"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 313"

    "Сверло по металлу d4мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 314"

    "Лезвие для канцелярского ножа ГВЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 315"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=68"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=108"

    Кол-во: 10

    "Позиция 320"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=114"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=136"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Болтоверт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 323"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Маркер лаковый белый PAINT MARKER"

    Кол-во: 200

    "Позиция 326"

    "Макер лаковый черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 327"

    "Полотно по металлу для электролобзика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Бита переходник под головки на шуруповерт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф16, L400мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Сверло по металлу d5мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 331"

    "Сверло по металлу d4,5мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 332"

    "Карандаш строительный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 333"

    "Биты на шурупаверт кровельные ф-8;10 (каждого вида)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 334"

    "Набор шестигранников"

    Кол-во: 10

    "Позиция 335"

    "Биты на шурупаверт крестовый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 336"

    "Сверла по металлу ф-6мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 337"

    "Бур фреза конусная (шарожка)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 338"

    "Корд щетки радиальная по металлу ф-125"

    Кол-во: 200

    "Позиция 339"

    "Корд щетки по металлу (чашка) ф-125"

    Кол-во: 100

    "Позиция 340"

    "Корд щетки по металлу (чашка) ф-150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 341"

    "Диск отрезной по металлу 230 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 342"

    "Торцевая головка КОБАЛЬТ 1/2, 24мм, Cr-V 643-156 (Код товара: 15504680)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 343"

    "Головка торцевая универсальная (27мм, 1/2", SPLINE, Cr-V) КОБАЛЬТ 643-859 (Код товара: 15504781)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 344"

    "Торцевая головка КОБАЛЬТ 1/2, 27мм, Cr-V 643-163 (Код товара: 15504681)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 345"

    "Набор ударных торцевых головок 1/2, Cr-Mo, 11шт, кейс КОБАЛЬТ 010302-11 (Код товара: 15505096)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Нож с металлическим корпусом и выдвижным лезвием"

    Кол-во: 10

    "Позиция 347"

    "Круг отрезной 230*2,0*22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 348"

    "Круг отрезной 125*1,2*22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Круг зачистной d-125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Полотно по металлу для электролобзика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 351"

    "Бита головка 8 мм."

    Кол-во: 100

    "Позиция 352"

    "Бита головка 10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 353"

    "Бур по бетону Ф-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 354"

    "Сверло по металл d 5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 355"

    "Сверло по металл d 6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 356"

    "Изолента ПВХ синяя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 357"

    "Скотч широкий канцелярский"

    Кол-во: 50

    "Позиция 358"

    "Припой ПОС 60 50Г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 359"

    "Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.193, HSS, 2,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 360"

    "Сверло THORVIK TDB028K5 спиральное по металлу HSS Co, ø 2,8 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 361"

    "Сверло по металлу 3.0х61мм HSS FORSAGE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 362"

    "Сверло THORVIK TDB032 спиральное по металлу HSS, ø 3,2 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 363"

    "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 3,5х70мм 11-01-430"

    Кол-во: 20

    "Позиция 364"

    "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 4х75 11-01-665"

    Кол-во: 20

    "Позиция 365"

    "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 4,5х80 11-01-432"

    Кол-во: 20

    "Позиция 366"

    "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 5х86 11-01-433"

    Кол-во: 20

    "Позиция 367"

    "Сверло по металлу Irwin 10502590 5,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 368"

    "Набор головок JONNESWAY Размер 10-24мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "Набор головок-бит dr1/2, hex 8 шт, в кейсе 5-17 мм, l=100 мм автоdело 39400 14988"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Цепь пильная 56 звеньев, шаг 3/8 дюйма, паз 1.3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "Цепь пильная 66 звеньев, шаг 0,325 дюйма, паз 1,3 мм"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП213497
    «Поставка инструмента для Обществ группы Компании»
    «Поставка инструмента для Обществ группы Компании»
    588171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211086561
    Поставка Электроинструмента
    Поставка Электроинструмента
    594499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 946 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086093
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 031/01.22/МИ по отбору организации для поставки наборов инструментов
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 031/01.22/МИ по отбору организации...
    594446
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 528 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085584
    Поставка Инструмента
    Поставка Инструмента
    594353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    8 226 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211066328
    КО №227/КО - Электрические паяльники нихромовые для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "Турбодеталь" им. И.И. Соколовского" для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-РУ-0042)
    КО №227/КО - Электрические паяльники нихромовые для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод...
    591441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 435 126
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084424
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    594193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    272 081
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237334
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    594199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить