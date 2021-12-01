Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка расходных и сопутствующих материалов для инструмента для объекта Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2 для нужд АО «СТНГ»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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В соответствии с техническим заданием

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Круг отрезной по металлу 230х3,0х22,23 (Rhodius)" Кол-во: 2000

"Позиция 2" "Круг отрезной по металлу 150х2,5х22,23 (Rhodius)" Кол-во: 1000

"Позиция 3" "Круг отрезной по металлу 125х2,5х22,23 (Rhodius)" Кол-во: 500

"Позиция 4" "Круг лепестковый торцевой КЛТ 150х22 Р60" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Круг лепестковый торцевой КЛТ 150х22 Р80" Кол-во: 150

"Позиция 6" "Щетка металлическая шестирядная с деревянной ручкой" Кол-во: 15

"Позиция 7" "Борфреза твердосплавная форма F 16х25х6х70" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Борфреза твердосплавная форма В 16х25х6х70" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Набор шестигранников угловых экстрадлинных с шаром 9пр. 1,5-10мм LICOTA 2BP30091DPM" Кол-во: 60

"Позиция 10" "Головка муфтовая ГМ-80" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Сверло по металлу 4,0мм Сверло по металлу ЦХ 4,00х43х75 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Сверло по металлу 4,0мм Сверло по металлу ЦХ 4,60х47х80 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Сверло по металлу 5,0мм Сверло по металлу ЦХ 5,00х52х86 мм кобальт сталь Р6М5К5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 40

"Позиция 14" "Цепь для бензопилы 26RSC 67 звеньев Цепь STIHL .325"-1,6-67 (16") RSC 3639 000 0067" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Масло 2-х тактное Масло для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое ЗУБР (-30С)" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Нож промышленный 25мм Нож пистолетный сегмент 25 мм металл профи ЗУБР 09175" Кол-во: 30

"Позиция 17" "Лезвия для ножа 25мм 10шт Лезвия для ножа пистолетного 25 мм упаковка 10 шт" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Карандаш разметочный Карандаш строительный 180мм двухцветный FIT 04319" Кол-во: 60

"Позиция 19" "Маркер-краска белый Маркер-краска MUN HWA 4,0мм белый (12шт упак) РМ-05" Кол-во: 240

"Позиция 20" "Маркер-краска по металлу (черный) Маркер-краска MUN HWA 4,0мм черный (12шт упак) PM-01" Кол-во: 120

"Позиция 21" "Лента сигнальная 200м Лента сигнальная 75ммх200м бело-красная ЗУБР 12240-75-200" Кол-во: 72

"Позиция 22" "Метчик М18*1,5 Метчик М18х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101034" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Метчик М20*1,5 Метчик М20х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101039" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Метчик М22*1,5 Метчик М22х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101044" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Метчикодержатель Метчикодержатель М6-М30 ВИЗ 5401005" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Зубило 250*20мм Зубило скарпель 250х19 Gross 18711" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Бокорезы 160мм" Кол-во: 30

"Позиция 28" "Зубило 300 х 26 мм" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Маркер-краска белый 4 мм MUN HWA" Кол-во: 1500

"Позиция 30" "Маркер-краска по металлу (черный) 4 мм MUN HWA" Кол-во: 1000

"Позиция 31" "Борфреза 6*18мм Н06 18М06" Кол-во: 20

"Позиция 32" "Борфреза 16мм 16х25х6х65 мм сталь ВК8 С1625М06" Кол-во: 20

"Позиция 33" "Комплект угольных щеток Bosch 1607000V37" Кол-во: 300

"Позиция 34" "Круг отрезной 125*2,5*22 BOSCH 2608603166" Кол-во: 1500

"Позиция 35" "Круг отрезной 150*2,5*22 BOSCH 2608600382" Кол-во: 8000

"Позиция 36" "Круг отрезной 230*3,0*22,2 BOSCH 2608603168" Кол-во: 7000

"Позиция 37" "Круг лепестковый d-125мм посадка 22,2, зернистость Р30" Кол-во: 300

"Позиция 38" "Круг лепестковый d-125мм Р80" Кол-во: 300

"Позиция 39" "Щетка дисковая для УШМ 150мм*22мм плетеная сталь 0,5 мм STAYER 35120" Кол-во: 600

"Позиция 40" "Щетка дисковая для УШМ 100мм витая сталь латунь MATRIX 74648" Кол-во: 200

"Позиция 41" "Щетка "чашка" для УШМ 75мм плетеная сталь MATRIX 74624" Кол-во: 600

"Позиция 42" "Щетка "чашка" для УШМ 100мм плетеная сталь MATRIX 74628" Кол-во: 600

"Позиция 43" "Щетка "чашка" для УШМ 100мм витая латунь 74605 MATRIX" Кол-во: 200

"Позиция 44" "Нож строительный" Кол-во: 6

"Позиция 45" "Бокорезы 140мм Бокорезы 115 мм. С маленькой фаской Knipex" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Набор сверл 10 предметов Набор сверл Bosch 2.607.019.437" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Зубило 160мм" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Бокорезы 140мм Кривогубци 160 мм" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Кабельная стяжка 5x200 мм, белый, упаковка, 100 штук" Кол-во: 12

"Позиция 50" "Комплект ВИК-Эксперт с поверкой" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Адаптер B48596 M300C" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Блок вертикального перемещения B-48611 M300C" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Круг отрезной по металлу А40, 150х1.6х22мм" Кол-во: 999

"Позиция 54" "Круг отрезной по металлу A24,230х2х22мм" Кол-во: 904

"Позиция 55" "Бур 20х1500мм" Кол-во: 6

"Позиция 56" "Пика к отбойному молотку" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Круги отрезные про металлу 125х1,6" Кол-во: 500

"Позиция 58" "Сверло по металлу диам.4" Кол-во: 100

"Позиция 59" "Сверло по металлу диам.5" Кол-во: 100

"Позиция 60" "Сверло по металлу диам 6" Кол-во: 100

"Позиция 61" "Сверло по металлу диам 8" Кол-во: 50

"Позиция 62" "Сверло по металлу диам 10" Кол-во: 100

"Позиция 63" "Бита крестова магнитная PH2L=50" Кол-во: 100

"Позиция 64" "Бита крестова магнитная PH2L=100" Кол-во: 100

"Позиция 65" "Бита торцевая с хвостиком диам.6" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Бита торцевая с хвостиком диам.8" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Бита торцевая с хвостиком диам.10" Кол-во: 20

"Позиция 68" "Бита торцевая с хвостиком диам.13" Кол-во: 20

"Позиция 69" "Набор слесарный (кейс)" Кол-во: 10

"Позиция 70" "Пилка для лобзика по металлу" Кол-во: 200

"Позиция 71" "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.50" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.64" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.110" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.127" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Коронка по металлу с алмазным наконечником с направляющим сверлом и хвостовиком диам.135" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Цепь (18"; 1.6 мм; 66 звеньев; 3/8") для пил Stihl-360, 361 Rezer DP-9-1,6-66" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Свеча зажигания Ngk BPR6ES" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Маркер перманентный водостойкий для надписей на металле чёрный" Кол-во: 100

"Позиция 79" "Маркер перманентный водостойкий для надписей на металле белый" Кол-во: 100

"Позиция 80" "Маркер черный спиртовой" Кол-во: 100

"Позиция 81" "Маркер белый спиртовой" Кол-во: 100

"Позиция 82" "Бита PZ2 110 мм ПРАКТИКА 036-582" Кол-во: 100

"Позиция 83" "Бита TORX 1/4" Т25х25" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Бита TORX 1/4" Т25х50" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Бита TORX 1/4" Т30х25" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Бита TORX 1/4" Т30х50" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Бита крестовая 1/4" PH1х50" Кол-во: 3

"Позиция 88" "Бита крестовая 1/4" PH2х127" Кол-во: 20

"Позиция 89" "Бита крестовая 1/4" PH2х150" Кол-во: 31

"Позиция 90" "Бита крестовая 1/4" PH2х25" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Бита крестовая 1/4" PH2х250" Кол-во: 25

"Позиция 92" "Бита крестовая 1/4" PH2х50" Кол-во: 250

"Позиция 93" "Бита крестовая 1/4" PH2х70" Кол-во: 70

"Позиция 94" "Бита крестовая 1/4" PH2х90" Кол-во: 70

"Позиция 95" "Бита крестовая 1/4" PH3х50" Кол-во: 20

"Позиция 96" "Бита РН 2*100мм Inforce 11-01-029" Кол-во: 100

"Позиция 97" "Бита РН2/РН2 75 мм FIT 57272" Кол-во: 100

"Позиция 98" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 10 мм" Кол-во: 76

"Позиция 99" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 12 мм" Кол-во: 54

"Позиция 100" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 13 мм" Кол-во: 2

"Позиция 101" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 6 мм" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 7 мм" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Бита с шестигранной головкой 1/4" 8 мм" Кол-во: 96

"Позиция 104" "Бокорезы Gigant 160 мм GDCP 160" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Болторез 750 мм" Кол-во: 5

"Позиция 106" "Борфреза пламевидная 12х32х6х65мм тип Н сталь ВК8 Х-образная насечка диаметр хвостовика 6 мм" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Борфреза пламевидная 16х36х6х65мм тип Н сталь ВК8 Х-образная насечка диаметр хвостовика 6 мм" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Борфреза пламевидная 6х18х6х65 мм Н06 18М06" Кол-во: 25

"Позиция 109" "Борфреза сфероцилиндрическая 16х25х6х65 мм сталь ВК8 С1625М06" Кол-во: 25

"Позиция 110" "Борфреза Сфероцилиндрические твердосплавные борфрезы(с закругленным торцом.) CX1225M06" Кол-во: 15

"Позиция 111" "Борфреза Сфероцилиндрические твердосплавные борфрезы(с закругленным торцом.) CX1625M06" Кол-во: 15

"Позиция 112" "Бур SDS Ø18 2608680289" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Бур SDS Ø25 2608586777" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Бур SDS Ø32 BOSCH 2608586793" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Бур SDS Ø40 BOSCH 2.608.586.802" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Бур SDS PLUS 10х460 BOSСH 2608680276" Кол-во: 80

"Позиция 117" "Бур SDS PLUS 12х210 BOSСH 2608833808" Кол-во: 40

"Позиция 118" "Бур SDS PLUS 14х260 BOSСH 2608833818" Кол-во: 20

"Позиция 119" "Бур SDS PLUS 16х210 BOSСH 2608833825" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Бур SDS PLUS 6х160 BOSСH 2608833778" Кол-во: 150

"Позиция 121" "Бур SDS PLUS 6х210 BOSСH 2608833779" Кол-во: 150

"Позиция 122" "Бур SDS PLUS 8х210 BOSСH 708003667" Кол-во: 150

"Позиция 123" "Бур SDS PLUS Ø22 BOSCH 2608596123" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Бур SDS МАХ 12х340 2608578602" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Бур SDS МАХ 14х340 BOSСH 2608578606" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Бур SDS МАХ 16х540 BOSСH 2608578613" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Бур по бетону SDS max 12х200/340" Кол-во: 14

"Позиция 128" "Бур по бетону SDS max 14х200/340" Кол-во: 7

"Позиция 129" "Бур по бетону SDS max 16х200/340" Кол-во: 7

"Позиция 130" "Головка 32, 36 под гайковерт Bosch GSD 30" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Головка торцевая 1" 24 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 8

"Позиция 132" "Головка торцевая 1" 27 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 5

"Позиция 133" "Головка торцевая 1" 30 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 4

"Позиция 134" "Головка торцевая 1" 32 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Головка торцевая 1" 36 мм 6 гр длина 65 мм" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Головка торцевая 1" 36 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Головка торцевая 1" 41 мм 6 гр длина 70 мм" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Головка торцевая 1" 41 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Головка торцевая 1" 46 мм 6 гр длина 90 мм глубокая ударная" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Головка торцевая 1" 55 мм 6 гр длина 80 мм" Кол-во: 2

"Позиция 141" "Головка торцевая 12мм Энкор 20723" Кол-во: 5

"Позиция 142" "Головка торцевая размер 13 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54513 54513" Кол-во: 5

"Позиция 143" "Головка торцевая размер 16 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54516" Кол-во: 5

"Позиция 144" "Головка торцевая размер 17 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54517" Кол-во: 5

"Позиция 145" "Головка торцевая размер 22 мм 6 граней привод 1/2 дюйма FORCE 54522" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Диск алмазный 230х22,2 сухая резка" Кол-во: 60

"Позиция 147" "Диск алмазный для УШМ (150х22,2 мм) Bosch 2.608.602.198 для штрабореза" Кол-во: 4

"Позиция 148" "Диск лепестковый 125х22,2 зернистость Р30" Кол-во: 300

"Позиция 149" "Диск лепестковый 125х22,2 зернистость Р60" Кол-во: 300

"Позиция 150" "Диск пильный 190x30x1,3/2,0мм 24 зуба Грубый рез BOSCH 2 608 641 185" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Карандаш строительный графитный" Кол-во: 180

"Позиция 152" "Карандаш строительный двухсторонний красно-синий" Кол-во: 30

"Позиция 153" "Клейма штамповочные Сибртех, ударные, 5 мм" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Коронка по бетону Ø82" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Коронка по металлу Ø35 биметаллическая" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Коронка по металлу Ø38 биметаллическая" Кол-во: 2

"Позиция 157" "Коронка по металлу Ø60 биметаллическая" Кол-во: 2

"Позиция 158" "КРУГ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ И НОЖЕЙ МОТОНОЖНИЦ STIHL 3/8", 0,325", Абразивный ( диаметр самого круга 140 миллиметров, а диаметр непосредственно посадки – 12 миллиметров)" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Круг лепестковый торцевой КЛТ-2 (125х22.2 мм; Р40)" Кол-во: 100

"Позиция 160" "Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (125х22 мм; А 60; )" Кол-во: 100

"Позиция 161" "Круг обдирочный d-150мм шлифовальный Bosch 2 608 603 182" Кол-во: 1100

"Позиция 162" "Круг обдирочный d-230мм шлифовальный Bosch 2 608 603 182" Кол-во: 109

"Позиция 163" "Круг точильный 200 х 20 х 32 25А" Кол-во: 4

"Позиция 164" "Лезвия для ножа пистолетного 18 мм упаковка 10 шт OLFA OL-LBB-10B" Кол-во: 50

"Позиция 165" "Метчик для внутренней резьбы М20х1,5" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Метчик М10х1,50 мм" Кол-во: 3

"Позиция 167" "Метчик М12х1,50 мм" Кол-во: 3

"Позиция 168" "Метчик М18х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101034" Кол-во: 3

"Позиция 169" "Метчик М22х1,50 мм маш/руч сталь Р6М5 правая ВИЗ 1101044" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Метчикодержатель М01-М12" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Метчикодержатель М6-М30 5401005" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Набор ВИК НДТ (с поверкой / калибровкой)" Кол-во: 11

"Позиция 173" "Набор головок 22-41 под гайковерт Bosch GSD 30" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Набор звездочек SKRAB 44715" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Набор угольных щеток Bosch 1607000V37" Кол-во: 250

"Позиция 176" "Набор угольных щеток Bosch 1607014171" Кол-во: 100

"Позиция 177" "Набор шестигранников STANLEY 0-69-252" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Нож пистолетный 18мм" Кол-во: 101

"Позиция 179" "Нож пистолетный 25мм" Кол-во: 5

"Позиция 180" "Пика SDS PLUS L=250мм BOSСH 2.609.390.576" Кол-во: 30

"Позиция 181" "Пика зубило арт. 012-0503 плоская" Кол-во: 30

"Позиция 182" "Пика к отбойному молотку острая П-11 усиленная" Кол-во: 30

"Позиция 183" "Пилка по дереву для эл лобзика" Кол-во: 10

"Позиция 184" "Пилка по металлу для эл лобзика" Кол-во: 15

"Позиция 185" "Пилки для эл. лобзика (74 мм; хвостовик с 1 упором; чистый пропил; HCS) BOSCH 2.608.630.030" Кол-во: 20

"Позиция 186" "Полотно для ножовки 300мм" Кол-во: 110

"Позиция 187" "Свело КФ по металлу 12мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 188" "Свело КФ по металлу 8,0*117мм Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 189" "Сверло корончатое 19*55 Weldon 19" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Сверло корончатое 22*55 Weldon 19" Кол-во: 4

"Позиция 191" "Сверло корончатое 24*55 Weldon 19" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Сверло корончатое 26*55 Weldon 19" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Сверло корончатое 34*55 Weldon 19" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Сверло корончатое 36*55 Weldon 19" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Сверло корончатое 38*55 Weldon 19" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Сверло корончатое HSS D-12мм.L-55 mm для магнитного станка 108512" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Сверло корончатое HSS D-14мм.L-55 mm для магнитного станка 108514" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Сверло корончатое HSS D-16мм.L-55 mm для магнитного станка 108516" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Сверло корончатое HSS D-18мм.L-55 mm для магнитного станка 108518" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Сверло корончатое HSS D-20мм.L-55 mm для магнитного станка 108520" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Сверло корончатое HSS D-22мм.L-55 mm для магнитного станка 108522" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Сверло корончатое по металлу 32х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550032" Кол-во: 4

"Позиция 203" "Сверло корончатое по металлу 37х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550037" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Сверло корончатое по металлу 57х55 мм TCT хвостовик One-touch KORNOR 10550057" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=40" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=51" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Сверло корончатое с твердосплавными зубьями D=65" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Сверло КФ по металлу 4,0*75мм Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 209" "Сверло КФ по металлу 10,0*133мм Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 210" "Сверло КФ по металлу 3,5*70мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 211" "Сверло КФ по металлу 4,5*80мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 212" "Сверло КФ по металлу 4,8*86 мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 213" "Сверло КФ по металлу 5,0*86мм Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 214" "Сверло КФ по металлу 5,5*93мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 215" "Сверло КФ по металлу 6,0*93мм Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 216" "Сверло КФ по металлу 6,5*101мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 217" "Сверло перьевое по дереву 10 Stayer 2950-10_z01" Кол-во: 3

"Позиция 218" "Сверло перьевое по дереву 12 Stayer 2950-12_z01" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Сверло перьевое по дереву 13 Milwaukee 4932363133" Кол-во: 3

"Позиция 220" "Сверло перьевое по дереву 16 Stayer 2950-16_z01" Кол-во: 3

"Позиция 221" "Сверло перьевое по дереву 20 Stayer 2950-20_z01" Кол-во: 3

"Позиция 222" "Сверло перьевое по дереву 22 Stayer 2950-22_z01" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Сверло перьевое по дереву 26 D.BOR 806260002D" Кол-во: 3

"Позиция 224" "Сверло по дереву спиральное диаметр 14x460 мм 2948-450-14/70122" Кол-во: 3

"Позиция 225" "Сверло по металлу Ø7мм *109 Р6М5К5" Кол-во: 50

"Позиция 226" "Сверло по металлу с ц/х, d 4,2*75 мм Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 227" "Сверло по металлу ЦХ 10,0х87/133" Кол-во: 54

"Позиция 228" "Сверло по металлу ЦХ 10,5х87/133" Кол-во: 40

"Позиция 229" "Сверло по металлу ЦХ 11,0х94/142" Кол-во: 35

"Позиция 230" "Сверло по металлу ЦХ 11,5х94/142" Кол-во: 35

"Позиция 231" "Сверло по металлу ЦХ 12,0х101/151" Кол-во: 34

"Позиция 232" "Сверло по металлу ЦХ 13,0х101/151" Кол-во: 35

"Позиция 233" "Сверло по металлу ЦХ 15,0х114/169" Кол-во: 25

"Позиция 234" "Сверло по металлу ЦХ 3,0х33/61" Кол-во: 80

"Позиция 235" "Сверло по металлу ЦХ 3,2х36/65" Кол-во: 86

"Позиция 236" "Сверло по металлу ЦХ 3,5х39/70" Кол-во: 60

"Позиция 237" "Сверло по металлу ЦХ 3,6х39/70" Кол-во: 60

"Позиция 238" "Сверло по металлу ЦХ 3,7х39/70" Кол-во: 60

"Позиция 239" "Сверло по металлу ЦХ 3,8х43/75" Кол-во: 100

"Позиция 240" "Сверло по металлу ЦХ 3,9х43/75" Кол-во: 60

"Позиция 241" "Сверло по металлу ЦХ 4,0х43/75" Кол-во: 80

"Позиция 242" "Сверло по металлу ЦХ 4,2х43/75" Кол-во: 100

"Позиция 243" "Сверло по металлу ЦХ 4,8х52/86" Кол-во: 100

"Позиция 244" "Сверло по металлу ЦХ 5,0х52/86" Кол-во: 50

"Позиция 245" "Сверло по металлу ЦХ 5,2х52/86" Кол-во: 70

"Позиция 246" "Сверло по металлу ЦХ 5,5х57/93" Кол-во: 40

"Позиция 247" "Сверло по металлу ЦХ 5,6х57/93" Кол-во: 60

"Позиция 248" "Сверло по металлу ЦХ 5,7х57/93" Кол-во: 60

"Позиция 249" "Сверло по металлу ЦХ 5,8х57/93" Кол-во: 80

"Позиция 250" "Сверло по металлу ЦХ 5,9х57/93" Кол-во: 60

"Позиция 251" "Сверло по металлу ЦХ 6,0х57/93" Кол-во: 35

"Позиция 252" "Сверло по металлу ЦХ 7,0х69/109" Кол-во: 60

"Позиция 253" "Сверло по металлу ЦХ 8,0х75/117" Кол-во: 50

"Позиция 254" "Сверло по металлу ЦХ 8,5х75/117" Кол-во: 70

"Позиция 255" "Сверло по металлу ЦХ 9,0х81/125" Кол-во: 70

"Позиция 256" "Сверло по металлу ЦХ 9,5х81/125" Кол-во: 70

"Позиция 257" "Сверло по стеклу и керамике 6,0" Кол-во: 30

"Позиция 258" "Сверло спиральное по дереву 7 мм Энкор 19127" Кол-во: 5

"Позиция 259" "Сверло ступенчатое Bosch HSS (4-20мм)" Кол-во: 10

"Позиция 260" "Сверло ф 14 х160 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 261" "Сверло ф 15 х 169 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 262" "Сверло ф 16 х 178 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 263" "Сверло ф 19 х 200 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 264" "Сверло ф 7 х 109 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 265" "Сверло ф 8 х117 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 266" "Сверло ф 8,5 х 117 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Сверло ф 9 х 125 мм по металлу Р6М5К5" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Скотч упаковочный прозрачный усиленный 48 мм х 180 м 45 мкм" Кол-во: 45

"Позиция 269" "Степлер ручной тип 53 Systec под скобы 4-14 мм" Кол-во: 3

"Позиция 270" "Цепь для бензопилы Stihl MS260 шина 16"(40см) x 67зв x шаг .325" х толщина 1,6" Кол-во: 3

"Позиция 271" "Чашка алмазная 230х22,2 REDCHILI 04-230-15" Кол-во: 60

"Позиция 272" "Щетка 5 рядов стальная с пластмассовой ручкой" Кол-во: 255

"Позиция 273" "Щетка сметка СИБРТЕХ 280 мм деревянная ручка 84629" Кол-во: 100

"Позиция 274" "Полотно 10 шт. (300 мм; 24TPI) PROFESSIONAL по металлу для ножовок STAYER 15932-S10" Кол-во: 1

"Позиция 275" "ИЗОЛЕНТА ПВХ ULTIMA 19мм/20м" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Набор сверл ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 29615-H13 спиральный (винтовой)" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Набор бит Metabo 29 предметов" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Высокоточные бокорезы XURON" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Припой ПОС 61 (2 мм; 200 г; трубка с канифолью) Gigant SP-002" Кол-во: 2

"Позиция 280" "масло трансформаторное гк (тара 20 л)" Кол-во: 15

"Позиция 281" "Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) VIRA RAGE 554002" Кол-во: 5

"Позиция 282" "Сверло по металлу со ступенчатым хвостовиком (17х184мм; HSS) PROJAHN 49170" Кол-во: 10

"Позиция 283" "Сверло по металлу МАСТЕР (18х191 мм; Р6М5) Зубр 4-29621-191-18" Кол-во: 10

"Позиция 284" "Сверло по металлу COBALT 5% (12х151х98 мм) DEWALT DT4916" Кол-во: 10

"Позиция 285" "Сверло для металла DEWALT 10х133х84мм Extreme2 DT 5056" Кол-во: 10

"Позиция 286" "Сверло-фреза HSS-TiN (6.0x90 мм) по металлу Metabo 625150000" Кол-во: 5

"Позиция 287" "Набор сверл по металлу Impact Control (2-10 мм; 8 шт.) Bosch 2608577139" Кол-во: 4

"Позиция 288" "Сверло по металлу HSS-Co 8x117 мм Dexter Pro 113-01340" Кол-во: 10

"Позиция 289" "Припой Сварис ПОС-61, D1 мм, катушка, с канифолью 50 г" Кол-во: 5

"Позиция 290" "Абразивный диск для шлифовальной машины Р220 125мм, 5шт" Кол-во: 50

"Позиция 291" "Абразивный диск для шлифовальной машины Р40 125 мм, 5 шт" Кол-во: 50

"Позиция 292" "Абразивный диск для шлифовальной машины Р320 125мм, 5шт" Кол-во: 50

"Позиция 293" "Абразивный диск для шлифовальной машины Р40/Р80/Р120 125 мм" Кол-во: 50

"Позиция 294" "Абразивный диск для шлифовальной машины Р80 125мм, 5шт" Кол-во: 50

"Позиция 295" "Пила по фанере DEXELL 350мм" Кол-во: 3

"Позиция 296" "Набор для врезки замков по дереву/металлу" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Набор пилок металлу дерево Dexter T, 10 шт., универсальный рез" Кол-во: 5

"Позиция 298" "Набор свёрел по металлу HSS-G 19 шт" Кол-во: 5

"Позиция 299" "Припой Сварис ПОС-61, D1 мм, катушка, с канифолью 50 г" Кол-во: 5

"Позиция 300" "Сверло по металлу YATO YT-44740 (38 мм)" Кол-во: 5

"Позиция 301" "Сверло по металлу HSS-Co 6x117 мм Dexter Pro 113-01340" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Сверло по металлу HSS-Co 8x117 мм Dexter Pro 113-01340" Кол-во: 10

"Позиция 303" "Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) VIRA RAGE 554002" Кол-во: 5

"Позиция 304" "Сверло по металлу со ступенчатым хвостовиком (17х184мм; HSS) PROJAHN 49170" Кол-во: 10

"Позиция 305" "Сверло по металлу МАСТЕР (18х191 мм; Р6М5) Зубр 4-29621-191-18" Кол-во: 10

"Позиция 306" "Сверло по металлу COBALT 5% (12х151х98 мм) DEWALT DT4916" Кол-во: 10

"Позиция 307" "Сверло для металла DEWALT 10х133х84мм Extreme2 DT 5056" Кол-во: 10

"Позиция 308" "Сверло-фреза HSS-TiN (6.0x90 мм) по металлу Metabo 625150000" Кол-во: 5

"Позиция 309" "Набор сверл по металлу Impact Control (2-10 мм; 8 шт.) Bosch 2608577139" Кол-во: 4

"Позиция 310" "Отрезной диск d 230" Кол-во: 2000

"Позиция 311" "Отрезной диск d 150" Кол-во: 2000

"Позиция 312" "Отрезной диск d 125" Кол-во: 2000

"Позиция 313" "Сверло по металлу d4мм" Кол-во: 500

"Позиция 314" "Лезвие для канцелярского ножа ГВЛ" Кол-во: 50

"Позиция 315" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=28" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=35" Кол-во: 10

"Позиция 317" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=56" Кол-во: 10

"Позиция 318" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=68" Кол-во: 10

"Позиция 319" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=108" Кол-во: 10

"Позиция 320" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=114" Кол-во: 10

"Позиция 321" "Коронки твердосплавные (под перфоратор) d=136" Кол-во: 10

"Позиция 322" "Болтоверт" Кол-во: 4

"Позиция 323" "Бур по бетону для перфоратора Ф14" Кол-во: 5

"Позиция 324" "Бур по бетону для перфоратора Ф12" Кол-во: 5

"Позиция 325" "Маркер лаковый белый PAINT MARKER" Кол-во: 200

"Позиция 326" "Макер лаковый черный" Кол-во: 200

"Позиция 327" "Полотно по металлу для электролобзика" Кол-во: 10

"Позиция 328" "Бита переходник под головки на шуруповерт" Кол-во: 10

"Позиция 329" "Бур по бетону для перфоратора Ф16, L400мм" Кол-во: 10

"Позиция 330" "Сверло по металлу d5мм" Кол-во: 500

"Позиция 331" "Сверло по металлу d4,5мм" Кол-во: 500

"Позиция 332" "Карандаш строительный" Кол-во: 50

"Позиция 333" "Биты на шурупаверт кровельные ф-8;10 (каждого вида)" Кол-во: 100

"Позиция 334" "Набор шестигранников" Кол-во: 10

"Позиция 335" "Биты на шурупаверт крестовый" Кол-во: 50

"Позиция 336" "Сверла по металлу ф-6мм" Кол-во: 50

"Позиция 337" "Бур фреза конусная (шарожка)" Кол-во: 50

"Позиция 338" "Корд щетки радиальная по металлу ф-125" Кол-во: 200

"Позиция 339" "Корд щетки по металлу (чашка) ф-125" Кол-во: 100

"Позиция 340" "Корд щетки по металлу (чашка) ф-150" Кол-во: 100

"Позиция 341" "Диск отрезной по металлу 230 мм" Кол-во: 20

"Позиция 342" "Торцевая головка КОБАЛЬТ 1/2, 24мм, Cr-V 643-156 (Код товара: 15504680)" Кол-во: 5

"Позиция 343" "Головка торцевая универсальная (27мм, 1/2", SPLINE, Cr-V) КОБАЛЬТ 643-859 (Код товара: 15504781)" Кол-во: 5

"Позиция 344" "Торцевая головка КОБАЛЬТ 1/2, 27мм, Cr-V 643-163 (Код товара: 15504681)" Кол-во: 5

"Позиция 345" "Набор ударных торцевых головок 1/2, Cr-Mo, 11шт, кейс КОБАЛЬТ 010302-11 (Код товара: 15505096)" Кол-во: 1

"Позиция 346" "Нож с металлическим корпусом и выдвижным лезвием" Кол-во: 10

"Позиция 347" "Круг отрезной 230*2,0*22" Кол-во: 20

"Позиция 348" "Круг отрезной 125*1,2*22" Кол-во: 10

"Позиция 349" "Круг зачистной d-125" Кол-во: 10

"Позиция 350" "Полотно по металлу для электролобзика" Кол-во: 5

"Позиция 351" "Бита головка 8 мм." Кол-во: 100

"Позиция 352" "Бита головка 10 мм" Кол-во: 30

"Позиция 353" "Бур по бетону Ф-16" Кол-во: 20

"Позиция 354" "Сверло по металл d 5" Кол-во: 100

"Позиция 355" "Сверло по металл d 6" Кол-во: 100

"Позиция 356" "Изолента ПВХ синяя" Кол-во: 100

"Позиция 357" "Скотч широкий канцелярский" Кол-во: 50

"Позиция 358" "Припой ПОС 60 50Г" Кол-во: 10

"Позиция 359" "Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.193, HSS, 2,5 мм" Кол-во: 20

"Позиция 360" "Сверло THORVIK TDB028K5 спиральное по металлу HSS Co, ø 2,8 мм" Кол-во: 20

"Позиция 361" "Сверло по металлу 3.0х61мм HSS FORSAGE" Кол-во: 20

"Позиция 362" "Сверло THORVIK TDB032 спиральное по металлу HSS, ø 3,2 мм" Кол-во: 20

"Позиция 363" "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 3,5х70мм 11-01-430" Кол-во: 20

"Позиция 364" "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 4х75 11-01-665" Кол-во: 20

"Позиция 365" "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 4,5х80 11-01-432" Кол-во: 20

"Позиция 366" "Inforce Сверло по металлу HSS-Co 5х86 11-01-433" Кол-во: 20

"Позиция 367" "Сверло по металлу Irwin 10502590 5,5 мм" Кол-во: 20

"Позиция 368" "Набор головок JONNESWAY Размер 10-24мм" Кол-во: 2

"Позиция 369" "Набор головок-бит dr1/2, hex 8 шт, в кейсе 5-17 мм, l=100 мм автоdело 39400 14988" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Цепь пильная 56 звеньев, шаг 3/8 дюйма, паз 1.3 мм" Кол-во: 10