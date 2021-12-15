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    Главная / Торги / Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»ЭнгельсПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Юридический адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Почтовый адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Контактный телефон

    +7 927 168-56-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    y.marochkina@fj-volga.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Энгельс

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112022Подведение итогов не позднее Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112022Подведение итогов не позднее Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Информационной картой и Приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и Проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и Приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и Приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и Проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Адрес местонахождения

    413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,

    413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "превенторы"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "лубрикаторы"

    Кол-во:

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