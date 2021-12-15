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Номер извещения
ГП112022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207
Почтовый адрес
413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207
Контактный телефон
+7 927 168-56-19
Факс
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Адрес электронной почты
y.marochkina@fj-volga.com
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Энгельс
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112022Подведение итогов не позднее Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противовыбросового оборудования для нужд ООО «ФракДжет-Волга»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Информационной картой и Приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и Проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Информационной картой и Приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
Адрес местонахождения
413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,
413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207
28.99
28.92
22.19.73.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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