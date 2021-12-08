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    Главная / Торги / Выполнение услуг по транспортированию, приему, утилизации и обезвреживанию отходов I-V классов опасности

    Выполнение услуг по транспортированию, приему, утилизации и обезвреживанию отходов I-V классов опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:5908.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888736Дата и время окончания срока приема заявок сбор и утилизация отходовОрёлПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение услуг по транспортированию, приему, утилизации и обезвреживанию отходов I-V классов опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    01.12.2021 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.rtf

    Документация.docx

    Извещение_138.doc

    Приложение_1_проект_договора.doc

    Приложение_3_Методика_оценки_проекты_СЗЗ.docx

    Приложение___2_к_Техническому_заданию.docx

    Приложение___3_к_Техническому_заданию.doc

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Юридический адрес

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    Почтовый адрес

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Контактный телефон

    +7 962 481-07-70

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kachko@gro57.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Качко Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Орёл

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор и утилизация отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888736Подведение итогов не позднее сбор и утилизация отходовОрёл

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор и утилизация отходов

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Адрес местонахождения

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107157/name/61b33eb3b9b8c5.06358072

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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