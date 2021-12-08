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Номер извещения
ГП112020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кровельной теплоизоляции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1487
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
OrlovSV@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кровельной теплоизоляции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 11:10 GMT +308.12.2021 11:1008.12.2021 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кровельной теплоизоляцииМосква
Подведение итогов не позднее
12.01.2022 10:3012.01.2022 10:3012.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112020Подведение итогов не позднее Поставка кровельной теплоизоляцииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кровельной теплоизоляции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100,04 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
23.99.19.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28.7
Кол-во: 0.72
Кол-во: 7
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.15
Кол-во: 3.05
Кол-во: 0.5
Кол-во: 36.2
Кол-во: 0.24
Кол-во: 0.1
Кол-во: 3.7
Кол-во: 12.2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.36
Кол-во: 6.6
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