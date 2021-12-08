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    Главная / Торги / Поставка кровельной теплоизоляции

    Поставка кровельной теплоизоляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:1008.12.2021 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кровельной теплоизоляцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кровельной теплоизоляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    AGCC.287_8448_GA_01_AR1.DW_0018_03_RU.pdf

    AGCC.287_8448_GA_01_AR1.DW_0032_02_RU.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ__МТР__актуал.docx

    Форма_КП_кровельная_теплоизоляция.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1487

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    OrlovSV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кровельной теплоизоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 11:10 GMT +308.12.2021 11:1008.12.2021 11:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кровельной теплоизоляцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 10:3012.01.2022 10:3012.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112020Подведение итогов не позднее Поставка кровельной теплоизоляцииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 10:3012.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112020Подведение итогов не позднее Поставка кровельной теплоизоляцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кровельной теплоизоляции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100,04 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Минераловатные плиты клиновидные ППЖ-180(НГ), уклон 1,7 % ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 28.7

    "Позиция 2"

    "Минераловатные плиты ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 3"

    "Минераловатные плиты ПЖ-100(НГ)-1000.600.150 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Минераловатные плиты ПЖ-100(НГ)-1000.600.20 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 5"

    "Минераловатные плиты ПЖ-100(НГ)-1000.600.30 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 6"

    "Минераловатные плиты ПЖ-100(НГ)-1000.600.80 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 3.05

    "Позиция 7"

    "Минераловатные плиты ПМ-40(НГ)-1000.600.20 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 8"

    "Минераловатные плиты ППЖ-180(НГ)-1000.600.150 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 36.2

    "Позиция 9"

    "Минераловатные плиты ППЖ-180(НГ)-1000.600.20 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 10"

    "Минераловатные плиты ППЖ-180(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 11"

    "Минераловатные плиты ППЖ-180(НГ)-1000.600.80 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 12"

    "Минераловатные плиты ППЖ-200(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-2012"

    Кол-во: 12.2

    "Позиция 13"

    "Минеральная вата ВМ-50 ГОСТ 4640-2011"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 14"

    "Галтель минераловатная 100Х100"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 15"

    "Прижимная планка"

    Кол-во: 6.6

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