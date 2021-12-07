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Номер извещения
ГП112141
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Огнетушители и модуль порошкового пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка огнетушителей и модулей порошкового пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112141Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнетушителей и модулей порошкового пожаротушенияКолпино
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112141Подведение итогов не позднее Закупка огнетушителей и модулей порошкового пожаротушенияКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка огнетушителей и модулей порошкового пожаротушения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
26.30.50.129
28.29.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 8
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