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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке сотрудников

    Оказание услуг по перевозке сотрудников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 06:0017.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888660Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сотрудниковОбьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110888660

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке сотрудников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    01.12.2021 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304

    Контактный телефон

    +7 913 952-00-07

    Адрес электронной почты

    Moskalenko.AEv@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колыхалина Лариса Викторовна

    Место рассмотрения заявок

    Обь

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке сотрудников

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 06:00 GMT +317.12.2021 06:0017.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888660Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сотрудниковОбь

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке сотрудников

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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