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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110888660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке сотрудников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
01.12.2021 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304
Почтовый адрес
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304
Контактный телефон
+7 913 952-00-07
Адрес электронной почты
Moskalenko.AEv@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колыхалина Лариса Викторовна
Место рассмотрения заявок
Обь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке сотрудников
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 06:00 GMT +317.12.2021 06:0017.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888660Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сотрудниковОбь
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке сотрудников
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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