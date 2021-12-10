Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению спутниковых каналов передачи данных с пропускной способностью каналов 1 и 1,5 Мбит/с и организации телефонной связи

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению спутниковых каналов передачи данных с пропускной способностью каналов 1 и 1,5 Мбит/с и организации телефонной связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009728Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009728

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083275-357-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению спутниковых каналов передачи данных с пропускной способностью каналов 1 и 1,5 Мбит/с и организации телефонной связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Юридический адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Почтовый адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Контактный телефон

    +7 812 493-25-63

    Адрес электронной почты

    tender-ito@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янковская Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг связи

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 10:0024.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009728Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связиСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Предоставление услуг связи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Адрес местонахождения

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211089687
    МИ №234/МИ - Металлопрокат черных металлов для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100658)
    МИ №234/МИ - Металлопрокат черных металлов для нужд Публичное акционерное общество энергетики...
    594892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 035 924
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089682
    Поставка масел и смазок
    Поставка масел и смазок
    594340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    700 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211089681
    Калитки, панели ограждения
    Калитки, панели ограждения
    594872
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    641 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202074
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация контрольно- измерительных приборов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация контрольно- измерительных...
    594884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:41
    Дата аукциона:
    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Попозиционная № ГП202013
    Армокот 01, F100
    Армокот 01, F100
    594685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП202073
    Поставка вибропогружателей новых, не бывших в употреблении для организации строительства гидротехнических сооружений (причал №2).
    Поставка вибропогружателей новых, не бывших в употреблении для организации строительства...
    594889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП202072
    Закупка Комплектующих к кабельной продукции
    Закупка Комплектующих к кабельной продукции
    594873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211089631
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов, давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Челябинской области
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов,...
    594869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:59(GMT+03:00)
    60 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить