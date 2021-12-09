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    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:5909.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889096Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫКисловодскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика_оценки.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма__3_Коммерческое_предложение..xlsx

    проект_договора.rar

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений.pdf

    Итоговый_протокол_охрана.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Почтовый адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Контактный телефон

    +7 87937 2-57-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    kislovodskgorgaz@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Печейкин Александр Ярославович

    Место рассмотрения предложений

    Кисловодск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889096Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫКисловодск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

    Начальная цена

    3 334 606,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107260/name/61b34c5450c775.32524152

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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