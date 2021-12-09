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Номер извещения
32110889096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Почтовый адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Контактный телефон
+7 87937 2-57-43
Факс
Адрес электронной почты
kislovodskgorgaz@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Печейкин Александр Ярославович
Место рассмотрения предложений
Кисловодск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ
Начальная цена
3 334 606,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
80.10.12
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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