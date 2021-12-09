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    Главная / Торги / Электроды

    Электроды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888672Дата и время окончания срока приема заявок Электродыг.Тула ул.М.Тореза, 5аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_57621_МИ.docx

    Извещение_57621_МИ.docx

    Приложение_к_форме_1_КП.docx

    Приложение_к_форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NesterovaNA@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 16:3013.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888672Подведение итогов не позднее Электродыг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроды

    Начальная цена

    287 070,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105497/name/61b1da13437d89.62026692

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 1805.60000

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