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    Главная / Торги / Газ природный топливный компримированный

    Газ природный топливный компримированный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газаГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888751

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Газ природный топливный компримированный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx.docx

    Документация.docx

    Лот__2_ТЗ_Топливо_КПГ_Городище.docx

    Лот_1_Проект_договора_КПГ_Михайловка.docx

    Лот_1_ТЗ_Топливо_КПГ_Михайловка.docx

    Лот_2_Проект_договора_поставки_КПГ_Городище.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:59 GMT +320.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газаГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110888751Дата и время вскрытия заявок Поставка газаГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888751Подведение итогов не позднее Поставка газаГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888751Подведение итогов не позднее Поставка газаГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    391 843,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.130

    Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_1_Проект_договора_КПГ_Михайловка.docx

    13.12.2021

    Лот_1_ТЗ_Топливо_КПГ_Михайловка.docx

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 19600.00000

    Лот 2

    Поставка КПГ через АГНКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:59 GMT +320.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КПГ через АГНКСГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110888751Дата и время вскрытия заявок Поставка КПГ через АГНКСГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888751Подведение итогов не позднее Поставка КПГ через АГНКСГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888751Подведение итогов не позднее Поставка КПГ через АГНКСГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КПГ через АГНКС

    Начальная цена

    229 770,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.130

    Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот__2_ТЗ_Топливо_КПГ_Городище.docx

    13.12.2021

    Лот_2_Проект_договора_поставки_КПГ_Городище.docx

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 11500.00000

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