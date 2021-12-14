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    Главная / Торги / КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На оборудование для турбодетандеров для проектов НОВАТЕК Мурманск и Иркутский Завод Полимеров. Многолотовая закупка.

    КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На оборудование для турбодетандеров для проектов НОВАТЕК Мурманск и Иркутский Завод Полимеров. Многолотовая закупка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На оборудование для турбодетандеров для проектов НОВАТЕК Мурманск и Иркутский Завод Полимеров. Многолотовая закупка.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    01.12.2021 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112019_second_parts_protocol.rtf

    ТИПОВАЯ_ФОРМА_БГ_на_гарантийный_период_на_рус._яз..docx

    ТИПОВАЯ_ФОРМА_БГ_возврата_аванса_на_рус._яз__ГПБ.docx

    Тендерная_документация_на_оборудование_для_турбодетандеров.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штуки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 09:0014.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112019Дата и время вскрытия заявок ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 08:0031.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штуки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.171

    Теплообменники и термостаты

    28.25.11.110

    Теплообменники

    25.30.12.115

    Оборудование теплообменное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменники"

    Кол-во:

    Лот 2

    ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 09:0014.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112019Дата и время вскрытия заявок ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 08:0031.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штука

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.190

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки

    28.25.14.123

    Фильтры рукавные

    28.25.14.122

    Фильтры электростатические

    28.25.14.119

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138377/name/61eaa422662268.68954167

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Туманоуловители"

    Кол-во:

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