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Номер извещения
ГП112019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На оборудование для турбодетандеров для проектов НОВАТЕК Мурманск и Иркутский Завод Полимеров. Многолотовая закупка.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
01.12.2021 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.anisimova50@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штуки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 09:0014.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112019Дата и время вскрытия заявок ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 08:0031.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штукиБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штуки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
29.32.30.171
28.25.11.110
25.30.12.115
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штука
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 09:0014.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112019Дата и время вскрытия заявок ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 08:0031.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штукаБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 Туманоуловитель FLEXIFIBER mist eliminator BD-FRF 8.011 mist eliminator (для ИЗП) – 2 штуки Туманоуловитель FLEXIFIBER, диаметр 256 мм, BD-FRF 8.028, внутри сепаратора LOV, включая корпус туманоуловителя (Новатек) – 1 штука
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.29.12.190
28.25.14.123
28.25.14.122
28.25.14.119
Документация лота
Кол-во:
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