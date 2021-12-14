Лот 1

ЛОТ №1 Теплообменник NT50/2MHV/CDS-16/37-NBR (трубы 1F, 1L - загнуты в сторону, трубы 2F, 2L - загнуты вверх) в комплекте с запорной арматурой на сливе масла и воды (для ИЗП) – 2 штуки