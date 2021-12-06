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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4

    Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ.doc

    Приложение_1ТФ_закупки_ТМЦ_2021_резидент.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-30

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Archelov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арчёлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 18:00 GMT +306.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    06.12.2021 18:0006.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112017Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2022 13:0001.03.2022 13:0001.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112017Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.03.202201.03.2022 13:0001.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112017Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автогрейдера Nobas BG240TA-4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_1ТФ_закупки_ТМЦ_2021_резидент.docx

    01.12.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ.doc

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ползун 943385164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Ползун 943385163"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Ползун 943385161"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Прокладка 943384960"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Прокладка 943384966"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Ремень 9301188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Шаровый болт 943374997"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Радиатор 4816020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Термостат 5292708"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Цилиндр гидравлический усилителя руля 5062039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Р/к поворотного цилиндра 5062028 (9701771)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Р/к подъемного цилиндра 5062055 (9701771)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Р/к цилиндра сочленения 5062047"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Втулка передней рамы 4229958"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Втулка 513706040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Подшипник ступицы 5135011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Болт 4829648"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Очищающий скребок 9300011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Шкиф 543101401"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Смазочный ниппель 9320333"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Уплотнительные кольца корпуса сливного фильтра 9308003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Уплотнительные кольца корпуса напорного фильтра 9700131"

    Кол-во: 1

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