Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М

    Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112018Дата и время окончания срока приема заявок Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1ММоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, В соответствии с Информационной картой

    Номер извещения

    ГП112018

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    публичное акционерное общество Импульс

    Предмет договора

    Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 09:42 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Фото.rar

    Информационная_карта.docx

    ГП112018_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Информационной картой

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    публичное акционерное общество Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales@impuls.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 608-18-14

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационной картой

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационной картой

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП № 32211089055
    Поставка средств электрохимической защиты
    Поставка средств электрохимической защиты
    594775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    821 453
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП № 32211089050
    Поставка станции катодной защиты
    Поставка станции катодной защиты
    594786
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    250 807
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211062315
    КО №1103/КО - Контрольно-измерительные приборы для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
    КО №1103/КО - Контрольно-измерительные приборы для нужд Общество с ограниченной...
    590784
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 567 788
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211059685
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ...
    590419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    717 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211085822
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации для поставки продукции электротехнической
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации...
    594297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    138 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211085727
    Поставка сигнализатора загазованности
    Поставка сигнализатора загазованности
    594365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    49 759
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085046
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    594265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 267 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Запрос котировок (конкурентный) № 32110894114
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    570459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 878 359
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить