www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1 - Инжектор питания для электроснабжения устройств сетевого видеонаблюдения Aхis Т8134 MIDSPAN60W, код 5900-332, инжектор с предназначением для использования с моделями серии Axis T98A-VE (3 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
36508.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3650.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3650.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2 - Инжектор питания Aхis Т8124-E Outdoor High PoE Midspan код 5031-241, уличный (-40) High PoЕ инжектор I-портовый, блок питания IP-камер (питание High PoE 60 Вт) (2 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
52108.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5210.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5210.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3 - Аэродромный кабель Beta LUX 3kV 6мм2 (105 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
36465.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3646.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3646.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4 - Кабель витая пара Hiperline UUTPA4-C5E-S22-OUT-PE-BK-1000(UTP4-C5E-SOLID-22A WG-OUTDOOR-40-1000) неэкранир., U/UTP категория 5е, пары (22AWG) (1 382,10 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
174978.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
17497.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
17497.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5 - Кабель РвБРнг(А)-FRHF 5х10-0,6/1 (250 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
371479.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
37147.90
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
37147.9
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6 - Кабель связи оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7) (664 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
137473.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
13747.30
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
13747.3
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7 - Кабель силовой с медными жилами ВВГпнг 3х6 мм2 (518 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
115381.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8 - Камера поворотная сетевая уличная Axis P5624-Е 50 Hz, код 0669-001, Купольная IP-видеокамера 360 endless, IP66-, PTZ, цв 1/2.9* СМОS, 1280х720, fps, день/ночь, питание PoE+ (6 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
740040.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
74004.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
74004.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9 - Камера фиксированная сетевая уличная Axis P1365 Mk II, код 0897-001, IP камера 1/2,8*, HDTV 1080p,1920х1080, 60к/с; f=2.8-8 мм; 0.01/0.11.лк, WDR, день/ночь, от 0 ̊С до 55 ̊С (10 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
611727.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
61172.70
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
61172.7
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Номер извещения
ГП112024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10 - Кожух AXIS T93F20 для фиксированной сетевой уличной видеокамеры Р1365Мк II (0897-001) для установки вне помещений (10 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D
Начальная цена
216888.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
21688.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-12-2021 10:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2021 18:00
Дата и время проведения
30.12.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
21688.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru
Телефон продавца/инициатора
(925)091-82-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.