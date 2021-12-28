Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 18:0028.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112024Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10 - Кожух AXIS T93F20 для фиксированной сетевой уличной видеокамеры Р1365Мк II (0897-001) для установки вне помещений (10 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612DМоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9
    Лот 10

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 1 - Инжектор питания для электроснабжения устройств сетевого видеонаблюдения Aхis Т8134 MIDSPAN60W, код 5900-332, инжектор с предназначением для использования с моделями серии Axis T98A-VE (3 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    36508.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3650.80

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3650.8

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 2 - Инжектор питания Aхis Т8124-E Outdoor High PoE Midspan код 5031-241, уличный (-40) High PoЕ инжектор I-портовый, блок питания IP-камер (питание High PoE 60 Вт) (2 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    52108.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5210.80

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    5210.8

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 3 - Аэродромный кабель Beta LUX 3kV 6мм2 (105 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    36465.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3646.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3646.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 4 - Кабель витая пара Hiperline UUTPA4-C5E-S22-OUT-PE-BK-1000(UTP4-C5E-SOLID-22A WG-OUTDOOR-40-1000) неэкранир., U/UTP категория 5е, пары (22AWG) (1 382,10 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    174978.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    17497.80

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    17497.8

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 5 - Кабель РвБРнг(А)-FRHF 5х10-0,6/1 (250 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    371479.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    37147.90

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    37147.9

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 6 - Кабель связи оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7) (664 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    137473.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    13747.30

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    13747.3

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 7 - Кабель силовой с медными жилами ВВГпнг 3х6 мм2 (518 м.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    115381.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 8 - Камера поворотная сетевая уличная Axis P5624-Е 50 Hz, код 0669-001, Купольная IP-видеокамера 360 endless, IP66-, PTZ, цв 1/2.9* СМОS, 1280х720, fps, день/ночь, питание PoE+ (6 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    740040.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    74004.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    74004.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 9 - Камера фиксированная сетевая уличная Axis P1365 Mk II, код 0897-001, IP камера 1/2,8*, HDTV 1080p,1920х1080, 60к/с; f=2.8-8 мм; 0.01/0.11.лк, WDR, день/ночь, от 0 ̊С до 55 ̊С (10 шт.) Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    611727.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    61172.70

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    61172.7

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (всего 23 лота). Лоты 1-10. Собственник: ООО «ИнвестТехСервис»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Номер извещения

    ГП112024

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 10 - Кожух AXIS T93F20 для фиксированной сетевой уличной видеокамеры Р1365Мк II (0897-001) для установки вне помещений (10 шт). Место нахождения Имущества: Москва, Аэропорт Внуково, д.1, стр. 19, пом. 612D

    Начальная цена

    216888.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    21688.80

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    01-12-2021 10:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_МТР.rtf

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    21688.8

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Aleksandr.Cheshev@vnukovo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (925)091-82-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119027, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1, строение 19, этаж 7, помещение II, комната 42

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП202065
    31568 от 01.02.2022 - Третбутилпербензоат
    31568 от 01.02.2022 - Третбутилпербензоат
    594859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225536
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту техники и оборудования ОГР АО ГОК «Инаглинский»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту техники и оборудования ОГР АО ГОК...
    591509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202031
    Пресс-форма для вулканизатора ВКВ-1 для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке №40336
    Пресс-форма для вулканизатора ВКВ-1 для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке №40336
    594757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП202030
    31567 от 01.02.2022 - Жирные кислоты талловых масел (ЖКТМ)
    31567 от 01.02.2022 - Жирные кислоты талловых масел (ЖКТМ)
    594763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП202026
    Поставка кабеля СИП
    Поставка кабеля СИП
    594739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225111
    5/24.01.22/АС/КО/Э Поставка аккумуляторных батарей
    5/24.01.22/АС/КО/Э Поставка аккумуляторных батарей
    590394
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    4 955 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП202024
    31566 от 01.02.2022 - Масло вазелиновое ГОСТ 3164-78
    31566 от 01.02.2022 - Масло вазелиновое ГОСТ 3164-78
    594735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП202012
    31565 от 01.02.2022 - Смолы
    31565 от 01.02.2022 - Смолы
    594690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить