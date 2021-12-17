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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки статических преобразователей частоты, источников постоянного тока

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки статических преобразователей частоты, источников постоянного тока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888464Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователи частотыИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888464

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки статических преобразователей частоты, источников постоянного тока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    01.12.2021 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2021_013_17528_А_не_СМП_Преобразователь_частоты.doc

    п.6.1_Обоснование_НМЦДЕ.xls

    п.31_Проект_договора.doc

    п.32_Договор_залога.doc

    Протокол_итоговый__32110888464.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Преобразователи частоты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888464Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователи частотыИжевск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110888464Дата окончания срока рассмотрения заявок Преобразователи частотыИжевск

    Дата и время проведения

    27.12.2021 09:0027.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110888464Дата и время проведения Преобразователи частотыИжевск

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888464Подведение итогов не позднее Преобразователи частотыИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888464Подведение итогов не позднее Преобразователи частотыИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователи частоты

    Начальная цена

    8 436 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11.13

    Производство трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126132/name/61cc33f908a353.04836083

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство трансформаторов"

    Кол-во: 8.00000

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