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Номер извещения
32110888464
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки статических преобразователей частоты, источников постоянного тока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
01.12.2021 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Преобразователи частоты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888464Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователи частотыИжевск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110888464Дата окончания срока рассмотрения заявок Преобразователи частотыИжевск
Дата и время проведения
27.12.2021 09:0027.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110888464Дата и время проведения Преобразователи частотыИжевск
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888464Подведение итогов не позднее Преобразователи частотыИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобразователи частоты
Начальная цена
8 436 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
27.11.43.000
27.11.13
Документация лота
Кол-во: 8.00000
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