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    Главная / Торги / Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку топлива для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год». (1 лот).

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку топлива для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год». (1 лот).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку топлива для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год». (1 лот).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_от_09.12.21.pdf

    Извещение_в_редакции___2.doc

    Расч_т_НМЦД.xlsx

    Приложение___1_к_Извещению__Тех._задание_.doc

    Формы_проектов_договоров__от_результатов__аккредитации_озк.doc

    Извещение.doc

    Протокол___209___подведение_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова ИРина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110888480Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888480Подведение итогов не позднее Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888480Подведение итогов не позднее Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для ООО «Теплосеть» на 2022 год. Лот №1 Поставка топлива: 1) Бензин Аи-92; 2) Дизельное топливо летнее (зимнее)

    Начальная цена

    1 070 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с разделом 3 "Техническое задание" Извещения и приложением к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с разделом 3 "Техническое задание" Извещения и приложением к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с разделом 3 "Техническое задание" Извещения и приложением к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.100

    Бензин автомобильный

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129673/name/61dcfc46c2bd69.79352116

    11.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 14000.00000

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