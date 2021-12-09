Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аргона газообразного высокой чистоты

    Поставка аргона газообразного высокой чистоты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 03:0009.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888611Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аргона газообразного высокой чистоты.677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110888611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аргона газообразного высокой чистоты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 09:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_договор_и_ТЗ_на_поставку_аргона_в_баллонах.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Выписка_из_протокола.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 240

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    efremovams@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Мария Самсоновна

    Место рассмотрения предложений

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аргона газообразного высокой чистоты.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888611Подведение итогов не позднее Поставка аргона газообразного высокой чистоты.677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аргона газообразного высокой чистоты.

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не менее 71 баллона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) и акта приема-передачи Товара, подтверждающих поставку Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.121

    Аргон газообразный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106520/name/61b3010a30c461.13857096

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 71

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237228
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    593843
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211083344
    Газы: аргон, кислород, углекислота
    Газы: аргон, кислород, углекислота
    594015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    499 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить