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Номер извещения
32110888611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аргона газообразного высокой чистоты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 09:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+7 4112 31-87-58 доб. 240
Факс
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Адрес электронной почты
efremovams@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Мария Самсоновна
Место рассмотрения предложений
677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аргона газообразного высокой чистоты.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аргона газообразного высокой чистоты.
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не менее 71 баллона
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
20.11.11.121
20.11
Документация лота
Кол-во: 71
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