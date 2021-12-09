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    Главная / Торги / по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: услуги страхования №145-12-2021

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: услуги страхования №145-12-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:5909.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг страхования (ОСАГО)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    145-12-2021

    Наименование закупки

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: услуги страхования №145-12-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__145_12_2021_16.12.2021.pdf

    Документация__145_12_2021__ред_2_.doc

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Извещение_о_проведении_конкурентного_отбора_в_эл.ф.__145_12_2021.doc

    Критерии_оценки.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг страхования (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 13:0016.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888366Подведение итогов не позднее Оказание услуг страхования (ОСАГО)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг страхования (ОСАГО)

    Начальная цена

    522 452,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112976/name/61bb39e296ca19.57653231

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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