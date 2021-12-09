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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов для газоанализаторов

    Поставка аккумуляторов для газоанализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для газоанализаторовhttps://gpn.etpgpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов для газоанализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Приложение_1___Проект_договора.doc

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    _Документация.docx

    МИ_0_заявок_Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://gpn.etpgpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов для газоанализаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888625Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для газоанализаторовhttps://gpn.etpgpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов для газоанализаторов

    Начальная цена

    253 173,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106581/name/61b305fb036c06.85388943

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор ААА Ni-mH 1000 maH"

    Кол-во: 378

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор 4/5А Ni-mH 1800-2200 maH"

    Кол-во: 368

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    335 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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