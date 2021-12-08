Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)

    Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110888348

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 09:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание_356.xlsx

    Обоснование_НМЦ_356.xlsx

    Оферта_Участника_356.xlsx

    Извещение_356.doc

    Техническое_предложение_356.xlsx

    Ориентировочный_график_поставки_356.xls

    Проект_договора_356.doc

    Итоговый_протокол_356.zip

    Итоговый_протокол_356_1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888348Подведение итогов не позднее Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Аптечки, сумка санитарная)

    Начальная цена

    303 805,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 470 шт., в соответствии с Техническим заданием (раздел 5 извещения)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами поставщика до склада АО «Нижегородский водоканал» (г. Н. Новгород, ул. Ларина 20)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111374/name/61b9d06497b242.77672084

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116079/name/61c05de8b671b6.19968528

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 470.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Попозиционная № ГП202013
    Армокот 01, F100
    Армокот 01, F100
    594685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП202073
    Поставка вибропогружателей новых, не бывших в употреблении для организации строительства гидротехнических сооружений (причал №2).
    Поставка вибропогружателей новых, не бывших в употреблении для организации строительства...
    594889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП202072
    Закупка Комплектующих к кабельной продукции
    Закупка Комплектующих к кабельной продукции
    594873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211089631
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов, давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Челябинской области
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов,...
    594869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:59(GMT+03:00)
    60 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО НПО ИТ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211089603
    Поставка паяльного оборудования
    Поставка паяльного оборудования
    594860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    590 396
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211079958
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (13)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593426
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    101 737 328
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202071
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация запорно-регулирующей арматуры)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация запорно-регулирующей...
    594880
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:32
    Дата аукциона:
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014499
    Закупка комплектов фланцев
    Закупка комплектов фланцев
    594856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить