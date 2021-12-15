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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110888357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-43 доб. 1181
Факс
--
Адрес электронной почты
avinokurova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винокурова Анна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888357Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110888357Дата и время вскрытия заявок Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского
Начальная цена
1 067 493,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 у.е. ,в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 извещения).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Н. Новгород, ул. Керченская, 15а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
62.01.29
62.01
Документация лота
Кол-во: 1
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