Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата не позднее 30 календарных дней с момента подписания акта передачи неисключительных прав. В случае если участник является субъектом МСП: не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта передачи неисключительных прав.