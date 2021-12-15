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    Главная / Торги / Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

    Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888357Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещения_о_внесении_изменений_1_от_09.12.21.docx

    Извещение_340_с_изменениями_1_от_09.12.21.doc

    Раздел_6_Техническое_задание_340_1.docx

    Раздел_7_Обоснование_НМЦ_договора_340.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_340.docx

    Итоговый_протокол_340.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888357Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110888357Дата и время вскрытия заявок Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888357Подведение итогов не позднее Приобретение права использования ПО Антивирус КасперскогоНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение права использования ПО Антивирус Касперского

    Начальная цена

    1 067 493,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 у.е. ,в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 извещения).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Н. Новгород, ул. Керченская, 15а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата не позднее 30 календарных дней с момента подписания акта передачи неисключительных прав. В случае если участник является субъектом МСП: не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта передачи неисключительных прав.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119542/name/61c346183b2440.36959877

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1

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