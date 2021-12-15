www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110901840
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-055-ТМЦ-ИП-21 на право заключения договора на поставку арматурной стали для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1742
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
a.krotkikh@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кротких Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стальной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
15.02.2022 11:0015.02.2022 11:0015.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901840Подведение итогов не позднее Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной арматуры
Начальная цена
30 127 253,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Раневской 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
24.20.1
24.20
Документация лота
Кол-во: 35.78
Кол-во: 53.91
Кол-во: 289.62
Кол-во: 27.85
Кол-во: 24.69
Кол-во: 5.73
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.