КО-055-ТМЦ-ИП-21 на право заключения договора на поставку арматурной стали для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней в случае если Поставщик является субъектом малого или среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов