Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО-055-ТМЦ-ИП-21 на право заключения договора на поставку арматурной стали для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    КО-055-ТМЦ-ИП-21 на право заключения договора на поставку арматурной стали для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-055-ТМЦ-ИП-21

    Наименование закупки

    КО-055-ТМЦ-ИП-21 на право заключения договора на поставку арматурной стали для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__84_2021_от_17.12.2021_3.2.pdf

    2.3_Приложение___1.2_к_ТЗ____Перечень_и_объемы.xlsx

    7.2__Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    7.1_Приложение___6__Форма_1____Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_коммерческого_пре.xlsx

    2.1_Приложение___1.1___Техническое_задание.docx

    4._Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    5._Приложение___4___Критерии_соответствия_и_порядок_оценки.xlsx

    7.3_Приложение___6__Форма_3____Справка_о_перечне_и_объемах.doc

    8._Приложение___7_обоснование_НМЦ.xlsx

    1._Документация_о_закупке_КО_055_ТМЦ_ИП_21.docx

    6._Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    3._Приложение___2____Рамочный_договор_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1742

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    a.krotkikh@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кротких Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2022 11:0015.02.2022 11:0015.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901840Подведение итогов не позднее Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202215.02.2022 11:0015.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901840Подведение итогов не позднее Поставка стальной арматурыг. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной арматуры

    Начальная цена

    30 127 253,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Раневской 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней в случае если Поставщик является субъектом малого или среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119986/name/61c42a077e70d3.64092521

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь арматурная 8мм Ст3пс"

    Кол-во: 35.78

    "Позиция 2"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 10мм А500С Ст3пс"

    Кол-во: 53.91

    "Позиция 3"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 12мм А500С Ст3пс"

    Кол-во: 289.62

    "Позиция 4"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 16мм А500С Ст3пс"

    Кол-во: 27.85

    "Позиция 5"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 20мм А500С Ст3пс"

    Кол-во: 24.69

    "Позиция 6"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 25мм А500С  Ст3сп"

    Кол-во: 5.73

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32111014791
    Поставка стальных труб
    Поставка стальных труб
    583384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 594 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений № 32211077182
    Поставка Ввод цокольный
    Поставка Ввод цокольный
    593006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    715 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011063
    Поставка металлопроката для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» (0142/00072/П/17.12.2021)
    Поставка металлопроката для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»...
    578147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 182 055
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211065053
    Поставка деталей соединительных для стальных труб приварных
    Поставка деталей соединительных для стальных труб приварных
    591243
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    8 416 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211054114
    Поставка деталей соединительных
    Поставка деталей соединительных
    589516
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 611 032
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Запрос предложений № 32211051205
    Детали соединительные для стальных труб
    Детали соединительные для стальных труб
    589063
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    443 117
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ИФСК АРКС
    Запрос предложений № ГП905074
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа...
    232340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.05.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить