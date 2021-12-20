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Номер извещения
32110903271
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедело Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
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Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 17:30 GMT +320.12.2021 17:3020.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
Подведение итогов не позднее
03.02.2022 18:0003.02.2022 18:0003.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903271Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года
Начальная цена
5 972 474,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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