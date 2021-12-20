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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 17:3020.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КО_запчасти_к_насосам.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедело Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 17:30 GMT +320.12.2021 17:3020.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2022 18:0003.02.2022 18:0003.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903271Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 18:0003.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903271Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года121059, г. Москва, Бережковская набережная д.38 стр.1, 12 эт.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "РВК-Воронеж" в 1-м полугодии 2022 года

    Начальная цена

    5 972 474,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал к насосу ОВ 5-47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал к насосу СД 250/22.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Вал к насосу СД 450/22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Вал к насосу СД 450/56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал к насосу СД 80/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вал к насосу СД 800/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вал Н 17.110.02-1 СД 250/22.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Вал насоса СД 70/80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вал насоса СМ 250.200.400/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Вкладыш из 2-х половин насоса 89ММ № чертежа Г-4791 ОВ 5-47"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Втулка АМТ 6.240.017"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Втулка АМТ 6.240.018"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Втулка АМТ6.240.008 ЭЦВ 12-160"

    Кол-во: 84

    "Позиция 14"

    "Втулка АМТ8.220.041 все модели CRS10-100 - кроме CRS10-100/1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 15"

    "Втулка защитная Н01.3.016.01.024 КМ 100-65-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Втулка защитная Н01.3.016.01.024 КМ 80-50-200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Втулка защитная Н01.52.01.001 КМ 80-65-160"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Втулка защитная Н01.55.00.011 КМ 65-50-160"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Втулка защитная Н01.56.00.008 КМ 50-32-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Втулка защитная СД 2400/75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Втулка защитная СД 250/22.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Втулка защитная СД 450/56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Втулка защитная СД 80/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Втулка распорная АМТ8.220.038 ЭЦВ 10-160"

    Кол-во: 34

    "Позиция 25"

    "Гайка крепления рабочего колеса насоса СД250/22.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Гайка крепления рабочего колеса насоса СД450/56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Гайка крепления рабочего колеса насоса СД800/32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Гайка крепления рабочего колеса СД 70/80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Гайка крепления рабочего колеса СД 80/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Камера рабочего колеса насоса ОВ 5-47 В-31726"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Крышка сальника КМ 100-65-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Крышка сальника КМ 100-80-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Крышка сальника КМ 65-50-160"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Крышка сальника КМ 80-50-200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 35"

    "Крышка сальника КМ 80-65160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Крышка сальника насоса СД 450/56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Крышка сальника СД 250/22,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Патрубок всасывающий СД 450/56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Колесо рабочее 1Д1250/63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Колесо рабочее АМТ 5.883.057-01 ЭЦВ 10-65-65нрк, ЭЦВ 10-65-125нрк, ЭЦВ 10-65-200нрк, ЭЦВ 10-65-225нрк, ЭЦВ 10-65-250нрк, ЭЦВ 10-65-275нрк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Колесо рабочее АМТ5.883.082 ЭЦВ 8-40-90"

    Кол-во: 36

    "Позиция 42"

    "Колесо рабочее Д2000/100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Колесо рабочее Д630/90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Колесо рабочее КМ 100-65-200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Колесо рабочее КМ 100-80-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Колесо рабочее КМ 65-50-160"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Колесо рабочее КМ 80-50-200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Колесо рабочее КМ 80-65-160"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Колесо рабочее Н03.3.335.01.01.001 1Д 1250/125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Колесо рабочее СД 250/22.5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Колесо рабочее СД 450/22.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Колесо рабочее СД 70/80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Колесо рабочее СД 80/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Колесо рабочее СД 800/32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Колесо рабочее СМ 250.200.400/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Кольцо АМТ 8.240.005 ЭЦВ 10-120-60"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Кольцо АМТ 8.240.015-01 ЭЦВ 10-120-60"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Кольцо АМТ 8.240.030-04"

    Кол-во: 16

    "Позиция 59"

    "Кольцо АМТ 8.241.017"

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Кольцо АМТ 8.242.005"

    Кол-во: 36

    "Позиция 61"

    "Кольцо АМТ 8.249.013 ЭЦВ 10-120-60"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Кольцо АМТ8.240.015 ЭЦВ 6-10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 63"

    "Кольцо АМТ8.240.045 ЭЦВ 10-65"

    Кол-во: 90

    "Позиция 64"

    "Кольцо нажимное Н.1.3.016.01.002 КМ 100-80-160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Кольцо нажимное Н01.3.016.01.002 КМ 100-65-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Кольцо нажимное Н1.2.579.01.002 КМ 80-65-160"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Кольцо упорное АМТ 8.241.021 ЭЦВ 10-120-60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Корпус насоса СД 800/32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Корпус насоса СД 80/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Корпус подшипника нижний АМТ 6.112.021"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Корпус рабочего колеса СД 450/22,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Палец полумуфты СД 450/22.5 Н 14.570.25.303"

    Кол-во: 18

    "Позиция 73"

    "Палец полумуфты СД 450/56 Н 14.3.144.00.102"

    Кол-во: 21

    "Позиция 74"

    "Палец СД 250/22.5 Н 14.570.25.303"

    Кол-во: 16

    "Позиция 75"

    "Подшипник 5КЕ.263.901-05"

    Кол-во: 60

    "Позиция 76"

    "Подшипник АМТ 6.261.003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Подшипник АМТ 6.261.004"

    Кол-во: 48

    "Позиция 78"

    "Подшипник АМТ 6.261.009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Подшипник АМТ 6.261.012"

    Кол-во: 18

    "Позиция 80"

    "Подшипник АМТ 6.261.013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Подшипник АМТ 6.261.016"

    Кол-во: 90

    "Позиция 82"

    "Подшипник АМТ 6.261.019"

    Кол-во: 90

    "Позиция 83"

    "Подшипник АМТ6.261.020 ЭЦВ 8-16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 84"

    "Пята АМТ 8.250.013 ПЭДВ10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Пята АМТ8.250.004 ПЭДВ8М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Пята АМТ8.250.011-01 ПЭДВ6-11М; ПЭДВ6-13М; ПЭДВ6-15М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Ротор в сборе АМТ 6.666.051-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Ротор в сборе АМТ 6.666.052-05"

    Кол-во: 11

    "Позиция 89"

    "Ротор в сборе АМТ 6.666.053"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Статор без обмотки АМТ 6.667.044-07"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "Статор без обмотки АМТ 6.667.047-03"

    Кол-во: 11

    "Позиция 92"

    "Статор без обмотки АМТ 6.667.048"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Торцевое уплотнение A-F-A-BAQE Grundfos NBE65-200/198 28ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Торцевое уплотнение A-F-A-E-HQQE Grundfos CRE 15/20 16ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Торцевое уплотнение A-F-A-E-HQQE Grundfos CRE 32/45/64/90 22ММ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 96"

    "Торцевое уплотнение A-F-A-E-HQQE Grundfos CRE 32/45/64/90 22ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Фланец АМТ 8.230.042-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Фланец АМТ8.230.042"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Фланец верхний АМТ 8.230.064"

    Кол-во: 14

    "Позиция 100"

    "Фланец верхний АМТ 8.230.175"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Фланец задний АМТ 8.230.041"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Фланец нижний АМТ 8.230.014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 103"

    "Фланец нижний АМТ 8.230.064-01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 104"

    "Фонарь АМТ 6.240.007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Фонарь АМТ 6.240.014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Фонарь АМТ 6.240.056"

    Кол-во: 7

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211080384
    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".
    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного...
    592922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    729 278
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211080386
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку установки повышенного давления в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку установки...
    593018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 876 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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