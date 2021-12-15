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    Главная / Торги / Оголовок для факельной установки

    Оголовок для факельной установки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оголовок для факельной установки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурентный_лист_Оголовок_для_ФУ.xlsx

    Опросный_лист_на_ОГОЛОВОК_1200_60_.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-03-45

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Stupnitskiy.Aleksey@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ступницкий Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 18:0015.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112014Дата и время вскрытия заявок Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 21:5928.02.2022 21:5928.02.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112014Подведение итогов не позднее Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 21:5928.02.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112014Подведение итогов не позднее Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оголовка для факельной установки. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с опубликованной потребностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Надымский р-он, Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 кл. дней с даты поставки. Подписание договора в редакции ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" без принципиальных разногласий. Стоимость транспортировки включить в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с перечнем"

    Кол-во:

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