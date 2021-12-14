Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка подшипников согласно ТЗ

    Поставка подшипников согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110893112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЧФ МЭ/72

    Наименование закупки

    Поставка подшипников согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 06:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_Подшипники2.docx

    ТЗ_подшипники_2021.docx

    Договор_нов..docx

    _ТЗ_подшипники_1.docx

    ТЗ_подшипники_3.docx

    ЗД_ЗП_СМП_б.к.подшипники.docx

    ТЗ_Подшипники_ЭО_5.doc

    Спецификация_СМП_с_отсрочкой_15_дней__1_.docx

    Перечень_внесения_изменений1.doc

    Приложение_к_договору.docx

    Соглашение_ЭДО_типовая_форма__2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-97

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yshalygina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалыгина Юлия Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение вторых частей заявок СМСП

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 10:0004.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893112Подведение итогов не позднее Поставка подшипников согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    967 116,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП225651
    подшипники
    подшипники
    591907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225425
    Муфты зубчатые
    Муфты зубчатые
    591221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП135535
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    564314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.12.2021 08:00(GMT+03:00)
    65 177 258
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить