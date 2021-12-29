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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888482Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110888482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    250-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__ЭТП.pdf

    ЗД_ГПБ_РиУ.docx

    Проект_договора_ремонт_ДЭС.docx

    ТЗ_услуги_ремонт_ДЭС.docx

    Проект_спецификации_ремонт_ДЭС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 10:00 GMT +329.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888482Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2022 10:0017.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888482Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1Хасанский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.02.202217.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888482Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций FG Wilson P1000P1

    Начальная цена

    1 560 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1143291/name/61f37138b02128.53626203

    28.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций Cummins C1675D5A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 10:00 GMT +329.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888482Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций Cummins C1675D5AХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2022 10:0017.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888482Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций Cummins C1675D5AХасанский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.02.202217.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110888482Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций Cummins C1675D5AХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту дизельных электростанций Cummins C1675D5A

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1143301/name/61f374c975e6d3.16171094

    28.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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