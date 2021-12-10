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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП569781)

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП569781)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892881Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110892881

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП569781

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП569781)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 03:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_Поставки.doc

    Спецификация.doc

    Техническое_задание.docx

    Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-55

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab5@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Емельянова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892881Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Начальная цена

    492 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    56

    Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков"

    Кол-во: 1.00000

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