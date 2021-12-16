Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110905928 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ

Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Контактный телефон +7 499 288-08-43 доб. 217 Факс {} Адрес электронной почты savenkova@rc-insurance.ru Ф.И.О. контактного лица Савенкова Елена Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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