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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905928Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    245.РПЗ.4.2.2021_Приложение___1___Проект_договора.doc

    245.РПЗ.4.2.2021_Приложение___2__Техническое_задание.xlsx

    245.РПЗ.4.2.2021_ДОЗ_КБхиммаш_ОС_ОПО.docx

    245.ПЗКо.4.2.2021_от_20.12.2021_ПротоколОценки_КБхиммаш_ОС_ОПО.docx

    245.ПЗКо.4.2.2021_от_20.12.2021_ПротоколОценки_КБхиммаш_ОС_ОПО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905928Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905928Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905928Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905928Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтах

    Начальная цена

    1 019 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г. Королев.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116573/name/61c09534d55a04.36584754

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116572/name/61c09530013cb7.29279758

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.00000

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