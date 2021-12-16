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Номер извещения
32110905928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905928Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905928Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905928Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.202120.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905928Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтахМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и опасных объектах-лифтах
Начальная цена
1 019 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, г. Королев.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
65.12.11.000
65.12.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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