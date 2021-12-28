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Номер извещения
32110916807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
08.12.2021 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
s.zhdanova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 14:00 GMT +328.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110916807Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
08.02.2022 14:0008.02.2022 14:0008.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
08.02.202208.02.2022 14:0008.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916807Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
44 122 019,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
42.21.24.110
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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