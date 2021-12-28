Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110916807 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная_документация.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 992-30-06 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты s.zhdanova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Жданова Светлана Анатольевна Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1. Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее