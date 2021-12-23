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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский) (п. 49 ПЗ)

    Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский) (п. 49 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888514Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110888514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000102457

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский) (п. 49 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 09:31

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-80

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 14:00 GMT +323.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110888514Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению койко- мест в общежитии (ЯНАО, г. Ноябрьск пос. Вынгапуровский)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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