Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты и поставки товара регулируются договором поставки. 100% постоплата в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта (товарной накладной ТОРГ-12) о приемке товара. Поставка выполняется в срок не более 4 недель с даты подписания договора.