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    Главная / Торги / Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".

    Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    228/ГНП сеть/01.12.2021/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_86_1_228_сайт.docx

    Извещение_о_Запросе_котировок228.doc

    Приложение___6_Техническое_задание.docx

    Приложение___5_Проект_договора.7z

    Итоговый_протокол_86_1_228_сайт_итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2793

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисицинская Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:00 GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112073Дата и время вскрытия заявок Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 18:0028.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112073Подведение итогов не позднее Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть".

    Начальная цена

    4 943 538,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126631/name/61cc6482cf5923.10829863

    29.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129229/name/61dbe28e4f0be8.13502849

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка радиостанций и переговорных устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО "ГНП сеть"."

    Кол-во:

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