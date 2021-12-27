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    Главная / Торги / Поставка канальных/ радиальных вентиляторов

    Поставка канальных/ радиальных вентиляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894665Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канальных/ радиальных вентиляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_КР_007020.doc

    ЗД_ЗК_КР_007020_v6.doc

    Реестр_изменений_22.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    k.prokopovich@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопович К. А.

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канальных/ радиальных вентиляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 17:00 GMT +327.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894665Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894665Дата и время вскрытия заявок Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202225.01.2022 22:0025.01.2022 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894665Подведение итогов не позднее Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канальных/ радиальных вентиляторов

    Начальная цена

    316 998,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.110

    Вентиляторы общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139086/name/61ee5acb67eb12.24294038

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка канальных/ радиальных вентиляторов"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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