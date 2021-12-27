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Номер извещения
32110894665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канальных/ радиальных вентиляторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-73
Факс
Адрес электронной почты
k.prokopovich@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Прокопович К. А.
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канальных/ радиальных вентиляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 17:00 GMT +327.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894665Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894665Дата и время вскрытия заявок Поставка канальных/ радиальных вентиляторов350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канальных/ радиальных вентиляторов
Начальная цена
316 998,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
28.25.20.110
28.25
Документация лота
Кол-во:
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