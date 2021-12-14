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Номер извещения
ГП112647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трактора с навесным оборудованием (для ООО «ГБР» Региональное подразделение г. Сургут)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, д. 101 корп. 3, этаж 18, комната 11
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, д. 101 корп. 3, этаж 18, комната 11
Контактный телефон
+7 495 755-81-72 доб. 7409
Факс
Адрес электронной почты
tender@gehbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Артем Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трактора с навесным оборудованием (для ООО «ГБР» Региональное подразделение г. Сургут)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трактора с навесным оборудованием (для ООО «ГБР» Региональное подразделение г. Сургут)
Начальная цена
1 523 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, д. 101 корп. 3, этаж 18, комната 11
29.10.59.130
Документация лота
Кол-во: 1
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