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    Главная / Торги / Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.

    Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 13:3024.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.ТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110889857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 12:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_на_закупку_фильтров_2021_2022.docx

    ДОГОВОР_.docx

    ЗД_ПОСТАВКА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    port.temryuk@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Суворова Вероника Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение вторых частей заявок СМСП

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 13:3004.02.2022 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889857Подведение итогов не позднее Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин в 2021-2022 году.

    Начальная цена

    1 932 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объём поставляемого товара должен соответствовать Приложению №1.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 15 рабочих дней. Условия поставки согласно п. 2.1, 3.1, 4.2 Проекта договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    ЗД_ПОСТАВКА.docx

    17.12.2021

    ТЗ_на_закупку_фильтров_2021_2022.docx

    17.12.2021

    ДОГОВОР_.docx

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный ДВС кат. № 4448336"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный основной очистки кат. № 4642641"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный предварительной очистки кат. № 4649267"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный сепаратор кат. № WK 1060/3x (FS 19532)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фильтр гидравлический основной кат. № 4654745 (4630331)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фильтр гидравлический линии управления кат. № 4630525"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Фильтр гидравлический дренажный кат. № 4633399-S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фильтр Parker кат. № 730081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № 4459549"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный внутренний кат. № 4459548"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Фильтр кондиционера кат. № ID 55051973"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный ДВС кат.№ CA1R1 808"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный основной кат. № СА1R0762"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Фильтр топливный сепаратор кат. № СА1R0771"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № СА612509"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный внутренний кат. № СА612510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Фильтр напорный гидравлический кат. № GP10950"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Фильтр обратный гидравлический кат. № GP14803"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный ДВС кат. № 5411656298"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Фильтр топливный ДВС кат. № WK 940/19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Фильтр топливный сепаратор кат. № 5501648523"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Фильтр сапуна топливного бака кат. № 5003730010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Фильтр сапуна гидробака кат. №5003650362"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № 5501660737"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Фильтр воздушный внутренний кат. № 5501661015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Фильтр гидравлический погружной (в сборе) кат. № 5003660422"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Фильтр кабины кат. № 5821662080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Фильтр масляный ДВС кат. № 5 411 657 818"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Фильтр топливный ДВС кат. № 5 411 657 146"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Фильтр топливный сепаратор кат. № 5 552 659 736"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Фильтр сапуна топливного бака кат. № 5 003 730 010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Фильтр сапуна гидробака кат. №5003650362"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № 5 501 661 128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный внутренний кат. № 5 501 661 129"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фильтр гидравлический погружной (в сборе) кат. № 5003660426"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Фильтр кабины кат. № 5 821 662 080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фильтр гидравлический кат. № 5003820063"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фильтр масляный (200-400504-00005)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный (200-400403-00036)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Фильтр топливный предварительный (200-400504-00026)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Фильтр воздушный (200-400401-00136)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 42"

    "Фильтр трансмиссии (200-400504-00089)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Фильтр гидравлический пилотный (200-400504-00028)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Фильтр гидравлический возвратный (200-400406-00013)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Фильтр масляный ДВС 15208-43G00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Фильтр топливный 16405-V0701"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Фильтр воздушный 16545-40К00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Фильтр воздушный кат. № Donaldson P532410"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Фильтр гидравлический кат. № 58396-47601"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Фильтр масляный ДВС дв. D150-10.00.010."

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Фильтр топливный D150-11.00.010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Сапун топливного бака D150-11.00.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Фильтр воздушный наружний D150-11.09.012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Фильтр воздушный внутренный D150-11.09.013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Фильтр трансмиссии D150-17.20.009-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Сапун гидравлического бака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фильтр гидравлический (всасывающий) D150-46.03.200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Фильтрующий элемент D150-46.01.011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Фильтр масляный ДВС кат. № 104044"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Фильтр топливный кат. № 104045"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фильтр воздушный внутренний кат. № 184195"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № 184146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Фильтр гидравлический кат. №BALDWIN BT 8862"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Фильтр масляный ДВС кат. № 0000 4006 5302"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Фильтр топливный кат. № 0000 503 457"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Фильтр воздушный внешний кат. № 0000 009529 00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Фильтрующий элемент кат. №0000502 515"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Фильтр напорный кат. № СЕН302С1D1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Фильтр топливный РД-032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Фильтр масляный ДВС 7405.1017040-02"

    Кол-во: 24

    "Позиция 71"

    "Фильтр масляный ДВС ЭФМ-702-1012040"

    Кол-во: 24

    "Позиция 72"

    "Фильтр воздушный внутренний 725.110.9560-10-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Фильтр воздушный внешний 725.110.9560"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Фильтр воздушный ЭФ 7405-1109560"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Фильтр топливный FG-1058"

    Кол-во: 36

    "Позиция 76"

    "Фильтр топливный ФТ 024-1117010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Фильтр масляный ДВС МФ-305.31 (009-1012005)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Фильтр воздушный внутренний ЭКО – 126/2 ( D=156мм, d=95мм, H=393мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Фильтр воздушный внешний ЭКО – 126/1 (D=256мм, d=170мм, H=443мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Фильтр воздушный ЗМЗ-402 (низкий, 3102-1109013)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Фильтр топливный GB-206 вертикально поточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Рем. Комплект масляного фильтра ГАЗ-53"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фильтр масляный 53-1012040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Фильтр воздушный 4301-1109010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр масляный ДВС МФ-305.31 (009-1012005)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Фильтр воздушный внутренний ЗМЗ-402 (низкий, 3102-1109013)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Фильтр масляный ДВС LF 16015 4897898"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный внутренний СF 710"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Фильтр воздушный внешний C 2571/3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Фильтр топливный FS 1067 Separator"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Фильтр топливный 5449001 FF185"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Фильтр топливный AS2474 4931691"

    Кол-во: 4

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