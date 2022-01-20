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    Главная / Торги / РКСМ-1252 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецодежды для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    РКСМ-1252 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецодежды для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСМ-1252

    Наименование закупки

    РКСМ-1252 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецодежды для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_РКСМ_1252_и_изменения_от_06122021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32 доб. 1591

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MKondakova@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондакова Мария Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    9 663 531,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11

    Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 2167.00000

    Лот 2

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    7 177 476,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11

    Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 2915.00000

    Лот 3

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    3 351 641,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 622.00000

    Лот 4

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    2 781 274,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1802.00000

    Лот 5

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    319 236,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 55.00000

    Лот 6

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 347 562,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1963.00000

    Лот 7

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 224 394,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 509.00000

    Лот 8

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    586 210,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 509.00000

    Лот 9

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    5 521 176,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 10

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 429 498,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 11

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    10 580 428,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    46.42

    Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42

    Торговля оптовая одеждой и обувью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 12

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    6 491 221,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    46.42

    Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42

    Торговля оптовая одеждой и обувью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 13

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 003 092,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 166.00000

    Лот 14

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    153 364,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 112.00000

    Лот 15

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    2 668 882,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 585.00000

    Лот 16

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    877 530,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 380.00000

    Лот 17

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    3 337 504,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 699.00000

    Лот 18

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    514 592,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 311.00000

    Лот 19

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    3 292 501,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 712.00000

    Лот 20

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    860 241,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 530.00000

    Лот 21

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    2 778 035,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 609.00000

    Лот 22

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    3 549 808,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1160.00000

    Лот 23

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 981 380,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во:

    Лот 24

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892116Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    2 209 496,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во:

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