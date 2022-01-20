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Номер извещения
32110892116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РКСМ-1252 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договоров на поставку спецодежды для нужд ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Волжские коммунальные системы", ООО "АКС", ООО "БВК", ООО "Нижневартовские коммунальные системы", ООО "НОВОГОР-Прикамье", ООО "Проминформ Технологии", АО "Тамбовские коммунальные системы", ООО "Ульяновскоблводоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", ООО "Горводоканал".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1591
Факс
{}
Адрес электронной почты
MKondakova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондакова Мария Павловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
9 663 531,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
14.12.11
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2167.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
7 177 476,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
14.12.11
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2915.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
3 351 641,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 622.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
2 781 274,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1802.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
319 236,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 347 562,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1963.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 224 394,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 509.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
586 210,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 509.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
5 521 176,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 429 498,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
10 580 428,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
46.42
46.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
6 491 221,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
46.42
46.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 003 092,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 166.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
153 364,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 112.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
2 668 882,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 585.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
877 530,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 380.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
3 337 504,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 699.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
514 592,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 311.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
3 292 501,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 712.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
860 241,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 530.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
2 778 035,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 609.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
3 549 808,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1160.00000
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 981 380,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892116Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
2 209 496,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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