Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Грузовой-тягач седельный МЗКТ-74131 (в составе п/прицеп МЗКТ-99867 № АН 69-47), год изготовления – 2003. расположенный по адресу: Ульяновская обл., Павловский район, в 10,2 км юго-западнее р/п Павловка, Павловское ЛПУМГ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».