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Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: транспортные средства (экскаваторы колесные) имущество реализуется 5 отдельными лотами. Местонахождение: Чувашская Республика, Продавец: АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чувашская Республика - Чувашия, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Коммунальная - 3
Номер извещения
ГП147860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Экскаватор – погрузчик ЭО-2626. Год выпуска 2008
Начальная цена
297000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
29700.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-11-2021 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
11.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
29700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
main@chsetgaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8352 54-01-82
Адрес местонахождения продавца/инициатора
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: транспортные средства (экскаваторы колесные) имущество реализуется 5 отдельными лотами. Местонахождение: Чувашская Республика, Продавец: АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чувашская Республика - Чувашия, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Московская, д. 107А
Номер извещения
ГП147860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Экскаватор – погрузчик ЭО-2626 на тракторе МТЗ 82.1 Год выпуска 2008
Начальная цена
353000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
35300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-11-2021 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
11.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
35300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
main@chsetgaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8352 54-01-82
Адрес местонахождения продавца/инициатора
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: транспортные средства (экскаваторы колесные) имущество реализуется 5 отдельными лотами. Местонахождение: Чувашская Республика, Продавец: АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чувашская Республика - Чувашия, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 23
Номер извещения
ГП147860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Экскаватор – погрузчик ЭО-2626 на базе трактора «Беларус 82.1», Год выпуска 2008
Начальная цена
353000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
35300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-11-2021 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
11.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
35300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
main@chsetgaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8352 54-01-82
Адрес местонахождения продавца/инициатора
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: транспортные средства (экскаваторы колесные) имущество реализуется 5 отдельными лотами. Местонахождение: Чувашская Республика, Продавец: АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чувашская Республика - Чувашия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Трактористов 1 б
Номер извещения
ГП147860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Экскаватор – погрузчик ЭО-2626. Год выпуска 2008
Начальная цена
459000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
45900.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-11-2021 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
11.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
45900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
main@chsetgaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8352 54-01-82
Адрес местонахождения продавца/инициатора
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: транспортные средства (экскаваторы колесные) имущество реализуется 5 отдельными лотами. Местонахождение: Чувашская Республика, Продавец: АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чувашская Республика - Чувашия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная 7
Номер извещения
ГП147860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Экскаватор – погрузчик ЭО-2626 на базе трактора «Беларус 82.1». Год выпуска 2011
Начальная цена
461000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
46100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-11-2021 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
11.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
46100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
main@chsetgaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8352 54-01-82
Адрес местонахождения продавца/инициатора
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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