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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110875025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
29.11.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
Контактный телефон
+7 918 335-00-44
Факс
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Адрес электронной почты
nadejda1983@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Половникова Н. А.
Место рассмотрения предложений
350062, Краснодарский край, г Краснодар, округ Прикубанский, ул им Космонавта Гагарина, дом 69, корпус "А"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110875025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров350062, Краснодарский край, г Краснодар, округ Прикубанский, ул им Космонавта Гагарина, дом 69, корпус "А"
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 12:0008.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110875025Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров350062, Краснодарский край, г Краснодар, округ Прикубанский, ул им Космонавта Гагарина, дом 69, корпус "А"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
209 773,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Южный федеральный округ, Краснодарский край, 350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им. Космонавта Гагарина, д. 69/А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ МО Г.КРАСНОДАР ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 63
Все закупки и тендеры МАДОУ МО Г.КРАСНОДАР ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 63
Адрес местонахождения
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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