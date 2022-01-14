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    Главная / Торги / ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODA

    ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112407Дата и время окончания срока приема заявок ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODAЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112407

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    568273

    Наименование закупки

    ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___5._Характеристики_инструмента_к_станку_SKODA..xlsx

    Приложение___4._Согласие_с_договором.docx

    Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_568273.doc

    Приложение__типовые_спецификации_.doc

    Приложение___2._Договор_поставки.doc

    Приложение___3._Существенные_условия_поставки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-45-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ElenaPalastrova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паластрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2022 12:00 GMT +314.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112407Дата и время окончания срока приема заявок ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODAЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 12:0004.02.2022 12:0004.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112407Подведение итогов не позднее ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODAЧелябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 12:0004.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112407Подведение итогов не позднее ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODAЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ К СТАНКУ ŠKODA

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛАСТИНА XDLT 120512ER-MM3 AP301U Achteck"

    Кол-во: 680

    "Позиция 2"

    "ПЛАСТИНА RDMT 1606MOE-MM3 AP301U Achteck"

    Кол-во: 320

    "Позиция 3"

    "ПЛАСТИНА SPMT 110408E-DP AP301U Achteck"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "ВИНТ AST5126-60 Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "ВИНТ AST4112-69 Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "ВИНТ AST45115-55 Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ВИНТ SP040115 Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "ВИНТ AST 4112-6 Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "ВИНТ TC040 M3,5 Teknik"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "ВИНТ TC067 M3,5X8.5 Teknik"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "ВИНТ M040S100-1 Derek"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "ВИНТ 191.725 Widia"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "ВИНТ AST410-60H Achteck"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "ВИНТ AST 4085-60 Achteck"

    Кол-во: 52

    "Позиция 15"

    "ОПРАВКА BT.50ADB-MT.2.060 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "КЛЮЧ ADT-T15 Achteck"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "ПЛАСТИНА SDMT 120412EN-MM3 AP301U Achteck"

    Кол-во: 900

    "Позиция 18"

    "ОПРАВКА B219.5.60.100.27 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "КЛЮЧ DT-TP15 Achteck"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "ПЛАСТИНА LNHU 130616ER-MR2 AP351U Achteck"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 21"

    "ОПРАВКА B219.5.60.200.32 Pumori"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ ASM90-160-Z13-A40R-LN13 Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ФРЕЗА 3193-FR. HM-MD ALCRN DIN6527 Hepyc"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "ОПРАВКА B215.5.60.080.40 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ APM00-032-Z02-W32R-RD16-C Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ХВОСТОВИК D32-L300 M16-IK VT525 Teknik"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ФРЕЗА D40 Z05 M16 RD--10 АРТ. VT108 Teknik"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ПЛАСТИНА RDMT 1003MOE-MM3 AP301U Achteck"

    Кол-во: 560

    "Позиция 29"

    "ОПРАВКА DS-C32-M16-400 Derek"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ 400R-35-M16-3T Derek"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "КЛЮЧ Q15 Derek"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "ПЛАСТИНА APMT 1604PDER AP301U(N) Achteck"

    Кол-во: 440

    "Позиция 33"

    "ОПРАВКА B208.5.60.100.32 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ОПРАВКА B250.5.60.150.32 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ОПРАВКА B250.5.60.150.42 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ЦАНГА С250.32 Achteck"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "ЦАНГА С250.42 Achteck"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ VSM17H080Z05S032XD17 Widia"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ПЛАСТИНА XDPT170412PESRMHWP40PM Widia"

    Кол-во: 560

    "Позиция 40"

    "ОПРАВКА B230.5.60.160.24 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "СВЕРЛО 1175-BR. HM TIALN DIN6537N-3XD Hepyc"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "ОПРАВКА B215.5.60.070.32ER Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ОПРАВКА B215.5.60.100.32ER Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "КОРПУС СВЕРЛА HP-3D400-S40-S11 Achteck"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ ASM90-250-Z16-A60R-WN08 Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ПЛАСТИНА WNGU 080608R-MR2 AP301U Achteck"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 47"

    "ОПРАВКА С ПОСАДКОЙ 60 Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ AHM15-080-Z08-76A27R-XD12-C Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ AFM90-080-Z06-A27R-SD12-C Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "КЛЮЧ ADT-T20 Achteck"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "КОРПУС ФРЕЗЫ AFM90-050-Z04-A22R-SD12-C Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ОПРАВКА B219.5.60.100.22 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "КОРП ФР APE90-080-Z05-A32R-LN13-L56-F-C Achteck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "МЕТЧИК 2253-MACH.DIN 376/C R35 М20Х2,5 Hepyc"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "АДАП Д/МЕТ V230.24.20 16X12Д/МЕТ М20Х2.5 Pumori"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ОПРАВКА B208.5.60.100.40 С ПОС.ВЕЛДОН 40 Pumori"

    Кол-во: 1

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